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Ціни на зерно в Україні — скільки коштує ячмінь на початку квітня

1 квітня 2024 07:01
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Ірина Шпак
редактор
Ціни на зернові в Україні станом на 1 квітня 2024 року — скільки коштує ячмінь
Зерно ячменю. Фото: УНІАН
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Ціни на ячмінь в Україні можуть почати зростати з 1 квітня. Прогнозується, що це зростання буде пов'язане з рядом факторів, включаючи погодні умови, попит на ринку та інші чинники.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує ячмінь станом на 1 квітня 2024 року.

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Станом на 1 квітня середня ціна на ячмінь в Україні становить 4 958 грн за тонну разом з ПДВ.

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Середня ціна на ячмінь в Україні станом на 1 квітня 2024 року. Фото: tripoli.land

За останній тиждень середня ціна на ячмінь дещо зросла. У понеділок, 25 березня, тонна ячменю коштувала 4 893 гривні, а у вівторок, 26 березня, — 4 896 грн. У середу, 27 березня, та у четвер, 28 березня, ціна на ячмінь зросла до 4 935 грн за тонну. У п'ятницю, 29 березня, тонна ячменю коштувала 4 958 грн. Така вартість цієї зернової культури тримається й сьогодні.

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Тижнева динаміка зміни середньої ціни на ячмінь в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на ячмінь в Україні

В Україні ціни на ячмінь формуються під впливом різноманітних факторів. Одним із ключових чинників є погодні умови, які впливають на врожайність і якість урожаю. Наприклад, несприятлива погода може призвести до зменшення врожаю і підвищення цін на ячмінь. Крім того, попит на ячмінь на внутрішньому та зовнішньому ринках також впливає на цінову динаміку.

Однак, важливим фактором, що впливає на ціни на ячмінь в Україні в останні часи, є блокування польських кордонів. Це призвело до складнощів у експорті зернових культур, включаючи ячмінь, на зовнішні ринки. Обмеження у зовнішньоторговельних операціях може створити дефіцит на внутрішньому ринку та призвести до підвищення цін на ячмінь в Україні.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на українському ринку зерна та які ціни на кукурудзу та сою. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна соняшнику та пшениці.

Ми також повідомляли, що польські фермери заявили про намір припинити акцію протесту на кордоні з Росією. Вона розпочалася у середу, 20 березня, і повинна була тривати щонайменше місяць.

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