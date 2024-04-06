Цены на зерновые в Украине на 6 апреля 2024 года — сколько стоит ячмень

Сбор урожая. Фото: AgriLand

Цены на ячмень в Украине к концу первой недели апреля начали снижаться. Это важно, поскольку цены на зерновую культуру могут повлиять на сельскохозяйственные предприятия и рынок пищевых продуктов в целом.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит ячмень на 6 апреля 2024 года.

Читайте также:

По состоянию на 6 апреля средняя цена на ячмень в Украине составляет 4 932 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на ячмень в Украине на 6 апреля 2024 года. Фото: tripoli.land

Средняя цена на ячмень начала снижаться к концу этой недели. Так, с пятницы, 29 марта, до понедельника, 1 апреля, тонна ячменя стоила 4 958 грн. Во вторник, 2 апреля, стоимость ячминя составила 4 962 грн. за тонну, а в среду, 3 апреля, — 4 967 грн. В четверг, 4 апреля, цена на ячмень начала снижаться и составляла уже 4 961 грн за тонну, а в пятницу, 5 апреля, упала до 4 932 грн. Такая стоимость этой зерновой культуры придерживается и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены на ячмень в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на ячмень в Украине

Цены на ячмень в Украине формируются под влиянием разных факторов. Одним из ключевых факторов есть погодные условия, влияющие на урожайность. Неблагоприятная погода может привести к снижению урожая и повышению цен на ячмень. Кроме того, спрос на зерно на внутреннем и внешнем рынках также оказывает влияние на ценовую динамику.

Однако важным фактором, влияющим на цены на ячмень в Украине в последнее время, является блокирование польских границ. Это привело к сложностям в экспорте зерновых культур, включая ячмень, на внешние рынки. Ограничения во внешнеторговых операциях могут создать дефицит на внутреннем рынке и привести к повышению цен на ячмень в Украине.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на украинском рынке зерна и какие цены на подсолнечник и кукурузу. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна пшеницы и сои.

Мы также писали, что на территории Подольского района Одесской области установлена вспышка африканской чумы среди свиней. В настоящее время дороги на въезд и выезд из поселка перекрыты и проводятся соответствующие мероприятия.