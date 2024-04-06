Ціни на зернові в Україні станом на 6 квітня 2024 року — скільки коштує ячмінь

Збір врожаю. Фото: AgriLand

Ціни на ячмінь в Україні під кінець першого тижня квітня почали знижуватись. Це важливо, оскільки ціни на цю зернову культуру можуть вплинути на сільськогосподарські підприємства та ринок харчових продуктів в цілому.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує ячмінь станом на 6 квітня 2024 року.

Читайте також:

Станом на 6 квітня середня ціна на ячмінь в Україні становить 4 932 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на ячмінь в Україні станом на 6 квітня 2024 року. Фото: tripoli.land

Середня ціна на ячмінь почала знижуватись під кінець цього тижня. Так, з п'ятниці, 29 березня, до понеділка, 1 квітня, тонна ячменю коштувала 4 958 грн. У вівторок, 2 квітня, вартість ячміню становила 4 962 грн за тонну, а у середу, 3 квітня, — 4 967 грн. У четвер, 4 квітня, ціна на ячмінь почала знижуватись і становила вже 4 961 грн за тонну, а у п'ятницю, 5 квітня, впала до 4 932 грн. Така вартість цієї зернової культури тримається й сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на ячмінь в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на ячмінь в Україні

Ціни на ячмінь в Україні формуються під впливом різних чинників. Одним із ключових факторів є погодні умови, які впливають на врожайність. Несприятлива погода може призвести до зменшення врожаю і підвищення цін на ячмінь. Крім того, попит на зерно на внутрішньому та зовнішньому ринках також впливає на цінову динаміку.

Однак важливим чинником, який впливає на ціни на ячмінь в Україні останнім часом, є блокування польських кордонів. Це призвело до складнощів у експорті зернових культур, включаючи ячмінь, на зовнішні ринки. Обмеження у зовнішньоторговельних операціях може створити дефіцит на внутрішньому ринку та призвести до підвищення цін на ячмінь в Україні.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на українському ринку зерна та які ціни на соняшник та кукурудза. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна пшениці та сої.

Ми також писали, що на території Подільського району Одеської області встановлено спалах африканської чуми серед свиней. Наразі дороги на в'їзд та виїзд з селища перекрито та проводяться відповідні заходи.