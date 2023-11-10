Цены на зерновые в Украине по состоянию на 10 ноября 2023 года

Уборка ячменя. Фото: tit.com.ua

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Экспорт ячменя из Украины в маркетинговом году 2022-2023 годов столкнулся со значительными трудностями, связанными с российской агрессией. Главные проблемы включают блокаду украинских портов в Черном море со стороны России, ограниченное железнодорожное сообщение, а также рост цен на горючее и нарушение логистики. Эти факторы привели к сокращению экспорта ячменя до 60% по сравнению с предыдущим годом. Тем не менее, в ЕС предложили покупать украинское зерно для помощи Ближнему Востоку. Глава Европейского Совета Шарль Мишель высказал идею об объединении помощи нуждающимся на Ближнем Востоке с поддержкой Украины. Он предложил ЕС закупать зерно у Украины и отправлять его нуждающимся на Ближнем Востоке.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит ячмень на 10 ноября.

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По состоянию на 10 ноября средняя цена на ячмень в Украине составляет 3 706 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на ячмень в Украине на 10 ноября. Фото: tripoli.land

При этом цена на ячмень за последние дни значительно выросла — почти на тысячу гривен. Так, в четверг, 2 июля, средняя стоимость тонны ячменя составила 2 786 грн. Впоследствии цена несколько раз повышалась. Сначала до 3 568 грн за тонну, на этом уровне она продержалась до понедельника, 6 июля. Затем цена на ячмень выросла до 3 638 грн, а уже с 9 июля достигла своего недельного максимума — 3 706 грн за тонну. На этой отметке цена на ячмень держится до сих пор.

Недельная динамика изменения средней цены на ячмень в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на ячмень в Украине

Вторжение России в Украину, к сожалению, сейчас является главным фактором, который влияет на цены на зерновые в Украине. Несмотря на то, что Украина продолжает оставаться одним из крупнейших мировых поставщиков ячменя, военные действия оказывают серьезное влияние на объемы его производства и экспорта.

Кроме того, цены на ячмень подвергаются воздействию других ключевых факторов.

Погодные условия, такие как засухи и наводнения, могут оказать негативное влияние на урожай ячменя, что влияет на его доступность на рынке.

Дисбаланс между спросом и предложением также может привести к колебаниям цен в обе стороны.

Глобальные события, такие как засуха или неурожай в других странах, могут повышать мировые цены и усиливать интерес к экспорту из Украины.

Экономические условия, включая инфляцию и уровень безработицы, могут также влиять на цены на ячмень.

Изменения валютного курса могут быть драйвером для изменения цен на импорт и экспорт ячменя, что сказывается на рыночной динамике.

Важно отметить, что Украина, невзирая на почти двухлетнюю войну с Россией, продолжает оставаться одним из крупнейших мировых производителей и экспортеров зерна.

Мы изучили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоят соя и кукуруза . Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна пшеницы и подсолнечника . Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.