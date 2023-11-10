Ціни на зернові в Україні станом на 10 листопада 2023

Збирання ячменю. Фото: t-i-t.com.ua

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Експорт ячменю з України в маркетинговому році 2022-2023 років зіткнувся зі значними труднощами, пов'язаними з російською агресією. Головні проблеми включають блокаду українських портів у Чорному морі з боку Росії, обмежене залізничне сполучення, а також зростання цін на пальне та порушення логістики. Ці фактори призвели до скорочення експорту ячменю до 60% порівняно з попереднім роком. Тим не менш у ЄС запропонували купувати українське зерно для допомоги Близькому Сходу. Голова Європейської Ради, Шарль Мішель, висловив ідею про об'єднання допомоги нужденним на Близькому Сході з підтримкою України. Він запропонував ЄС закуповувати зерно в України та відправляти його нужденним на Близькому Сході.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує ячмінь станом на 10 листопада.

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Станом на 10 листопада середня ціна на ячмінь в Україні становить 3 706 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на ячмінь в Україні станом на 10 листопада. Фото: tripoli.land

При цьому ціна на ячмінь упродовж останніх днів значно зросла — майже на тисячу гривень. Так, у четвер, 2 липня, середня вартість тонни ячменю становила 2 786 грн. Згодом ціна декілька раз зростала. Спочатку до 3 568 грн за тонну, на цьому рівні вона протрималась до понеділка, 6 липня. Потім ціна на ячмінь зросла до 3 638 грн, а вже з 9 липня досягла свого тижневого максимуму — 3 706 грн за тону. На цій позначці ціна на ячмінь тримається дотепер.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на ячмінь в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на ячмінь в Україні

Вторгнення Росії в Україну, нажаль, наразі є головним фактором який впливає на ціни на зернові в Україні. Незважаючи на те, що Україна продовжує залишатися одним із найбільших світових постачальників ячменю, військові дії серйозно впливають на обсяги його виробництва та експорту.

Крім цього, ціни на ячмінь піддаються впливу інших ключових факторів, включаючи:

Погодні умови, такі як посухи та повені, можуть мати негативний вплив на врожай ячменю, що впливає на його доступність на ринку.

Дисбаланс між попитом та пропозицією також може спричинити коливання цін в обидві сторони.

Глобальні події, такі як посухи чи неврожай в інших країнах, можуть підвищувати світові ціни та посилювати інтерес до експорту з України.

Економічні умови, включаючи інфляцію та рівень безробіття, також можуть впливати на ціни на ячмінь.

Зміни валютного курсу можуть бути драйвером до зміни цін на імпорт та експорт ячменю, що позначається на ринковій динаміці.

Важливо відзначити, що Україна, незважаючи на майже дворічну війну з Росією, продовжує залишатися одним із найбільших світових виробників та експортерів зерна.

Ми вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують соя та кукурудза. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна пшениці та соняшнику. Також ми розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.