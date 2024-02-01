Цены на зерновые в Украине по состоянию на 1 февраля 2024 года

Уборка ячменя. Фото: Pixabay

Несмотря на уменьшение мирового урожая ячменя, цены на него остаются низкими из-за слабого спроса и рекордного урожая кукурузы и других зерновых. По данным IGC, в 2023/24 МП мировой урожай зерна достигнет рекордных 2,3 млрд тонн, что на 2% превысит показатель предыдущего сезона, прежде всего благодаря возобновлению производства кукурузы.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит ячмень на 1 февраля 2024 года.

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По состоянию на 1 февраля средняя цена на ячмень в Украине составляет 5042 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на ячмень в Украине на 1 февраля 2024 года. Фото: tripoli.land

Цена на ячмень за последние дни выросла. На выходных, 27 и 28 января, тонна ячменя стоила 5007 гривен, в понедельник, 29 января, средняя стоимость тонны ячменя была такой же. Но уже во вторник, 30 января, цена на зерновую культуру снизилась до 5964 грн за тонну. Однако на следующий день, в среду, 31 января, она снова начала расти, достигнув отметки в 5042 грн за тонну. На таком уровне цена тонны ячменя остается и сейчас.

Недельная динамика изменения средней цены на ячмень в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на ячмень в Украине

Цены на ячмень формируются под влиянием различных факторов, учитывающих как спрос, так и предложение на рынке. Основные факторы, влияющие на формирование цен на ячмень:

Погодные условия оказывают ключевое влияние на урожайность ячменя. Чрезмерный или недостаточный дождь, заморозки или другие погодные аномалии могут привести к уменьшению урожая, что повышает цены.

Общий спрос на ячмень и предложение на мировом рынке также влияют на цены. Если спрос превышает предложение, цены могут вырасти и наоборот.

Различные факторы, такие как экономическая ситуация, изменения валютных курсов, политические события и другие экономические и политические факторы могут влиять на общую конъюнктуру рынка и, следовательно, цены на ячмень.

Использование ячменя в различных промышленных секторах, таких как пивоварение и кормопроизводство, может также влиять на цены. Если пивоваров и других потребителей становится больше, это может повысить цены на ячмень.

Различная сельскохозяйственная политика, такая как субсидии для фермеров или импортные пошлины, может влиять на цены на ячмень, регулируя доступ на рынок и влияя на конкуренцию.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоит подсолнечник и кукуруза. Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна и сои. Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.