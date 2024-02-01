Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Цены на зерно в Украине — сколько стоит ячмень в феврале arrow

Цены на зерно в Украине — сколько стоит ячмень в феврале

1 февраля 2024 07:01
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Цены на зерновые в Украине по состоянию на 1 февраля 2024 года
Уборка ячменя. Фото: Pixabay
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Несмотря на уменьшение мирового урожая ячменя, цены на него остаются низкими из-за слабого спроса и рекордного урожая кукурузы и других зерновых. По данным IGC, в 2023/24 МП мировой урожай зерна достигнет рекордных 2,3 млрд тонн, что на 2% превысит показатель предыдущего сезона, прежде всего благодаря возобновлению производства кукурузы.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит ячмень на 1 февраля 2024 года.

Читайте также:

По состоянию на 1 февраля средняя цена на ячмень в Украине составляет 5042 грн за тонну вместе с НДС.

null
Средняя цена на ячмень в Украине на 1 февраля 2024 года. Фото: tripoli.land

Цена на ячмень за последние дни выросла. На выходных, 27 и 28 января, тонна ячменя стоила 5007 гривен, в понедельник, 29 января, средняя стоимость тонны ячменя была такой же. Но уже во вторник, 30 января, цена на зерновую культуру снизилась до 5964 грн за тонну. Однако на следующий день, в среду, 31 января, она снова начала расти, достигнув отметки в 5042 грн за тонну. На таком уровне цена тонны ячменя остается и сейчас.

null
Недельная динамика изменения средней цены на ячмень в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на ячмень в Украине

Цены на ячмень формируются под влиянием различных факторов, учитывающих как спрос, так и предложение на рынке. Основные факторы, влияющие на формирование цен на ячмень:

  • Погодные условия оказывают ключевое влияние на урожайность ячменя. Чрезмерный или недостаточный дождь, заморозки или другие погодные аномалии могут привести к уменьшению урожая, что повышает цены.
  • Общий спрос на ячмень и предложение на мировом рынке также влияют на цены. Если спрос превышает предложение, цены могут вырасти и наоборот.
  • Различные факторы, такие как экономическая ситуация, изменения валютных курсов, политические события и другие экономические и политические факторы могут влиять на общую конъюнктуру рынка и, следовательно, цены на ячмень.
  • Использование ячменя в различных промышленных секторах, таких как пивоварение и кормопроизводство, может также влиять на цены. Если пивоваров и других потребителей становится больше, это может повысить цены на ячмень.
  • Различная сельскохозяйственная политика, такая как субсидии для фермеров или импортные пошлины, может влиять на цены на ячмень, регулируя доступ на рынок и влияя на конкуренцию.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоит подсолнечник и кукуруза. Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна и сои. Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.

деньги
цены в Украине
зерно
экспорт зерна
цены
аграрии
ячмень

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

27 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

Актуальное по теме