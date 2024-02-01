Цены на зерновые в Украине по состоянию на 1 февраля 2024 года

Цены на зерно в Украине — сколько стоит ячмень в феврале
Несмотря на уменьшение мирового урожая ячменя, цены на него остаются низкими из-за слабого спроса и рекордного урожая кукурузы и других зерновых. По данным IGC, в 2023/24 МП мировой урожай зерна достигнет рекордных 2,3 млрд тонн, что на 2% превысит показатель предыдущего сезона, прежде всего благодаря возобновлению производства кукурузы.
Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит ячмень на 1 февраля 2024 года.
По состоянию на 1 февраля средняя цена на ячмень в Украине составляет 5042 грн за тонну вместе с НДС.
Цена на ячмень за последние дни выросла. На выходных, 27 и 28 января, тонна ячменя стоила 5007 гривен, в понедельник, 29 января, средняя стоимость тонны ячменя была такой же. Но уже во вторник, 30 января, цена на зерновую культуру снизилась до 5964 грн за тонну. Однако на следующий день, в среду, 31 января, она снова начала расти, достигнув отметки в 5042 грн за тонну. На таком уровне цена тонны ячменя остается и сейчас.
Как формируются цены на ячмень в Украине
Цены на ячмень формируются под влиянием различных факторов, учитывающих как спрос, так и предложение на рынке. Основные факторы, влияющие на формирование цен на ячмень:
- Погодные условия оказывают ключевое влияние на урожайность ячменя. Чрезмерный или недостаточный дождь, заморозки или другие погодные аномалии могут привести к уменьшению урожая, что повышает цены.
- Общий спрос на ячмень и предложение на мировом рынке также влияют на цены. Если спрос превышает предложение, цены могут вырасти и наоборот.
- Различные факторы, такие как экономическая ситуация, изменения валютных курсов, политические события и другие экономические и политические факторы могут влиять на общую конъюнктуру рынка и, следовательно, цены на ячмень.
- Использование ячменя в различных промышленных секторах, таких как пивоварение и кормопроизводство, может также влиять на цены. Если пивоваров и других потребителей становится больше, это может повысить цены на ячмень.
- Различная сельскохозяйственная политика, такая как субсидии для фермеров или импортные пошлины, может влиять на цены на ячмень, регулируя доступ на рынок и влияя на конкуренцию.
Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоит подсолнечник и кукуруза. Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна и сои. Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.
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