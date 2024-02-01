Ціни на зернові в Україні станом на 1 лютого 2024 року

Збирання ячменю. Фото: Pixabay

Попри зменшення світового врожаю ячменю, ціни на нього залишаються низькими через слабкий попит та рекордний врожай кукурудзи та інших зернових. За даними IGC, у 2023/24 МП світовий врожай зерна досягне рекордних 2,3 млрд тонн, що на 2% перевищить показник попереднього сезону, передусім завдяки відновленню виробництва кукурудзи.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує ячмінь станом на 1 лютого 2024 року.

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Станом на 1 лютого середня ціна на ячмінь в Україні становить 5042 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на ячмінь в Україні станом на 1 лютого 2024 року. Фото: tripoli.land

Ціна на ячмінь упродовж останніх днів зросла. На вихідних, 27 та 28 січня, тонна яменю коштувала 5007 гривень, у понеділок, 29 січня, середня вартість тонни ячменю була такою ж. Але вже у вівторок, 30 січня, ціна на цю зернову культуру знизилась до 5964 грн за тонну. Проте наступного дня, у середу, 31 січня, вона знову почала зростати, сягнувши позначки у 5042 грн за тонну. На такому рівні вартість тонни ячменю залишається і сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на ячмінь в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на ячмінь в Україні

Ціни на ячмінь формуються під впливом різноманітних факторів, що враховують як попит, так і пропозицію на ринку. Основні чинники, що впливають на формування цін на ячмінь, включають:

Погодні умови мають ключовий вплив на урожайність ячменю. Надмірний або недостатній дощ, заморозки чи інші погодні аномалії можуть призвести до зменшення врожаю, що підвищує ціни.

Загальний попит на ячмінь та пропозиція на світовому ринку також впливають на ціни. Якщо попит перевищує пропозицію, ціни можуть зрости, і навпаки.

Різні фактори, такі як економічна ситуація, зміни валютних курсів, політичні події та інші економічні та політичні чинники, можуть впливати на загальну кон'юнктуру ринку і, отже, на ціни на ячмінь.

Використання ячменю у різних промислових секторах, таких як пивоваріння та кормовиробництво, може також впливати на ціни. Якщо пивоварів та інших споживачів більшає, це може підвищити ціни на ячмінь.

Різна сільськогосподарська політика, така як субсидії для фермерів чи імпортні мита, може впливати на ціни на ячмінь, регулюючи доступ на ринок і впливаючи на конкуренцію.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують соняшник та кукурудза. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна та сої. Також ми розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.