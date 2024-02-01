Ціни на зернові в Україні станом на 1 лютого 2024 року

Ціни на зерно в Україні — скільки коштує ячмінь у лютому
Попри зменшення світового врожаю ячменю, ціни на нього залишаються низькими через слабкий попит та рекордний врожай кукурудзи та інших зернових. За даними IGC, у 2023/24 МП світовий врожай зерна досягне рекордних 2,3 млрд тонн, що на 2% перевищить показник попереднього сезону, передусім завдяки відновленню виробництва кукурудзи.
Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує ячмінь станом на 1 лютого 2024 року.
Станом на 1 лютого середня ціна на ячмінь в Україні становить 5042 грн за тонну разом з ПДВ.
Ціна на ячмінь упродовж останніх днів зросла. На вихідних, 27 та 28 січня, тонна яменю коштувала 5007 гривень, у понеділок, 29 січня, середня вартість тонни ячменю була такою ж. Але вже у вівторок, 30 січня, ціна на цю зернову культуру знизилась до 5964 грн за тонну. Проте наступного дня, у середу, 31 січня, вона знову почала зростати, сягнувши позначки у 5042 грн за тонну. На такому рівні вартість тонни ячменю залишається і сьогодні.
Як формуються ціни на ячмінь в Україні
Ціни на ячмінь формуються під впливом різноманітних факторів, що враховують як попит, так і пропозицію на ринку. Основні чинники, що впливають на формування цін на ячмінь, включають:
- Погодні умови мають ключовий вплив на урожайність ячменю. Надмірний або недостатній дощ, заморозки чи інші погодні аномалії можуть призвести до зменшення врожаю, що підвищує ціни.
- Загальний попит на ячмінь та пропозиція на світовому ринку також впливають на ціни. Якщо попит перевищує пропозицію, ціни можуть зрости, і навпаки.
- Різні фактори, такі як економічна ситуація, зміни валютних курсів, політичні події та інші економічні та політичні чинники, можуть впливати на загальну кон'юнктуру ринку і, отже, на ціни на ячмінь.
- Використання ячменю у різних промислових секторах, таких як пивоваріння та кормовиробництво, може також впливати на ціни. Якщо пивоварів та інших споживачів більшає, це може підвищити ціни на ячмінь.
- Різна сільськогосподарська політика, така як субсидії для фермерів чи імпортні мита, може впливати на ціни на ячмінь, регулюючи доступ на ринок і впливаючи на конкуренцію.
Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують соняшник та кукурудза. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна та сої. Також ми розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.
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