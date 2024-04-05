Цены на зерновые в Украине на 5 апреля 2024 года — сколько стоит кукуруза

Уборка урожая. Фото: Reuters

Цены на кукурузу в Украине остаются стабильными даже в связи с блокировкой польской границы. Это будет способствовать поддержанию стабильности на рынке и обеспечит неизменность цен для производителей и потребителей.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит кукуруза по состоянию на 5 апреля 2024 года.

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По состоянию на 5 апреля средняя цена на кукурузу в Украине составляет 5 676 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на кукурузу в Украине на 5 апреля 2024 года. Источник: tripoli.land

Средняя цена на кукурузу остается стабильной. В субботу, 30 марта, стоимость кукурузы составила 5 676 грн за тонну, а в воскресенье, 31 марта, и в понедельник, 1 апреля, — 5671 грн. Во вторник, 2 апреля, тонна кукурузы стоила 5 681 грн, а в среду, 3 апреля, — 5 684 грн. В четверг, 4 апреля, стоимость кукурузы снова изменилась и составила 5 676 грн за тонну. Такая цена этой зерновой культуры придерживается и сегодня.

Недельная динамика изменения цены на кукурузу. Источник: tripoli.land

Как формируются цены на кукурузу в Украине

Цены на кукурузу в Украине формируются под влиянием различных факторов, включая урожайность, погодные условия, мировые цены на зерновые, валютный курс и политическая ситуация. Отдельную роль играют спрос и предложение на внутреннем рынке, а также экспорт и импорт кукурузы.

Цены на кукурузу в Украине также могут изменяться из-за блокирования польской границы и войны в стране. В частности, препятствия во внешней торговле могут привести к сокращению возможностей экспорта кукурузы, что может повлиять на спрос и предложение на внутреннем рынке.

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