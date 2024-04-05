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Ціни на зерно в Україні — скільки коштує кукурудза на початку квітня

5 квітня 2024 07:01
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Ірина Шпак
редактор
Ціни на зернові в Україні станом на 5 квітня 2024 року — скільки коштує кукурудза
Збирання врожаю. Фото: Reuters
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Ціни на кукурудзу в Україні залишаються стабільними навіть у зв'язку з блокуванням польського кордону. Це сприятиме підтримці стабільності на ринку та забезпечить незмінність цін для виробників та споживачів.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує кукурудза станом на 5 квітня 2024 року.

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Станом на 5 квітня середня ціна на кукурудзу в Україні становить 5 676 грн за тонну разом з ПДВ.

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Середня ціна на кукурудзу в Україні станом на 5 квітня 2024 року. Джерело: tripoli.land

Середня ціна на кукурудзу залишається стабільною. У суботу, 30 березня, вартість кукурудзи становила 5 676 грн за тонну, а у неділю, 31 березня, та у понеділок, 1 квітня, — 5 671 грн. У вівторок, 2 квітня, тонна кукурудзи коштувала 5 681 грн, а у середу, 3 квітня, — 5 684 грн. У четвер, 4 квітня, вартість кукурудзи знову змінилася і становила 5 676 грн за тонну. Така ціна цієї зернової культури тримається і сьогодні.

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Тижнева динаміка зміни ціни на кукурудзу. Джерело: tripoli.land

Як формуються ціни на кукурудзу в Україні

Ціни на кукурудзу в Україні формуються під впливом різноманітних факторів, серед яких врожайність, погодні умови, світові ціни на зернові, валютний курс та політична ситуація. Окрему роль відіграє попит та пропозиція на внутрішньому ринку, а також експорт та імпорт кукурудзи.

Ціни на кукурудзу в Україні також можуть змінюватись через блокування польського кордону та війну в країні. Зокрема, перешкоди у зовнішній торгівлі можуть призвести до скорочення можливостей експорту кукурудзи, що може вплинути на попит та пропозицію на внутрішньому ринку. 

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на українському ринку зерна та які ціни на соняшник та ячмінь. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна пшениці та сої.

Ми також писали, що на півдні України викрили посадовців Держпродспоживслужби, які стали мільйонерами на експорті зернових. Співробітники установи в Одеській та Запорізькій областях вимагали гроші за видачу дозвільних сертифікатів. 

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