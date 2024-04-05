Ціни на зернові в Україні станом на 5 квітня 2024 року — скільки коштує кукурудза

Збирання врожаю. Фото: Reuters

Ціни на кукурудзу в Україні залишаються стабільними навіть у зв'язку з блокуванням польського кордону. Це сприятиме підтримці стабільності на ринку та забезпечить незмінність цін для виробників та споживачів.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує кукурудза станом на 5 квітня 2024 року.

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Станом на 5 квітня середня ціна на кукурудзу в Україні становить 5 676 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на кукурудзу в Україні станом на 5 квітня 2024 року. Джерело: tripoli.land

Середня ціна на кукурудзу залишається стабільною. У суботу, 30 березня, вартість кукурудзи становила 5 676 грн за тонну, а у неділю, 31 березня, та у понеділок, 1 квітня, — 5 671 грн. У вівторок, 2 квітня, тонна кукурудзи коштувала 5 681 грн, а у середу, 3 квітня, — 5 684 грн. У четвер, 4 квітня, вартість кукурудзи знову змінилася і становила 5 676 грн за тонну. Така ціна цієї зернової культури тримається і сьогодні.

Тижнева динаміка зміни ціни на кукурудзу. Джерело: tripoli.land

Як формуються ціни на кукурудзу в Україні

Ціни на кукурудзу в Україні формуються під впливом різноманітних факторів, серед яких врожайність, погодні умови, світові ціни на зернові, валютний курс та політична ситуація. Окрему роль відіграє попит та пропозиція на внутрішньому ринку, а також експорт та імпорт кукурудзи.

Ціни на кукурудзу в Україні також можуть змінюватись через блокування польського кордону та війну в країні. Зокрема, перешкоди у зовнішній торгівлі можуть призвести до скорочення можливостей експорту кукурудзи, що може вплинути на попит та пропозицію на внутрішньому ринку.

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