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Цены на зерно в Украине — сколько стоит пшеница 31 декабря

31 декабря 2023 07:01
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Ирина Шпак
редактор
Цены на зерновые в Украине по состоянию на 31 декабря 2023 года
Комбайн в поле пшеницы. Фото: Thorsten Schmidtkord
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Ирина Шпак
редактор

Цены на пшеницу по направлению Европы остаются стабильными, информируют аналитики компании Spike Brokers. Тем не менее, за последнюю неделю активность спроса на этот продукт уменьшилась из-за праздничного периода Рождества в Европе. В глубоководных портах Украины наблюдается интенсивная торговля пшеницей, с основным акцентом на фуражной пшенице, которая продается по уровню 156-160$ DAP.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит пшеница по состоянию на 31 декабря.

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По состоянию на 31 декабря средняя цена на пшеницу в Украине составляет 5 508 грн за тонну вместе с НДС.

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Средняя цена на пшеницу в Украине на 31 декабря. Фото: tripoli.land

Цена на пшеницу за последние дни выросла почти на 100 грн. Так, в понедельник, 25 декабря, одна тонна пшеницы оценивалась в 5 459 грн, во вторник, 26 декабря — 5404. В среду и четверг, 27 и 28 декабря, тонна пшеницы стоила уже 5 425 грн, а в пятницу, 29 декабря, — 5 478 грн/т. Цена в субботу, 30 декабря, снова значительно выросла — до 5508 грн за тонну.

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Недельная динамика изменения цены на пшеницу. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на пшеницу в Украине

Экспорт зерновых продуктов требует тщательной подготовки и учета различных факторов, влияющих на формирование цен. В настоящее время современные тенденции ценообразования для пшеницы непримиримо связаны с главным фактором — военным конфликтом с Россией, который ограничивает возможности Украины по экспорту зерновых.

Кроме того, есть другие аспекты ценообразования, такие как уровень урожайности, качество и объем урожая. Уменьшение урожайности может повлечь за собой повышение цен из-за нехватки продукции. Неблагоприятные погодные условия могут повлиять на урожай, что в свою очередь отражается на динамике цен. Конкуренция с другими экспортерами может также влиять на стоимость зерновых, особенно в период урожайного сезона, когда предложение на рынке резко растет.

Сельскохозяйственный сектор также подвержен влиянию глобальных тенденций, таких как рост населения, военные конфликты или катастрофы, что отмечается в динамике спроса и предложения на мировом рынке зерна. Все эти факторы взаимодействуют, создавая общий образ мирового рынка зерна.

Важно отметить, что, несмотря на второй год военного конфликта с Россией, Украина продолжает оставаться одним из ведущих мировых производителей и экспортеров зерновых.

Мы изучили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоят подсолнечник и кукуруза. Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна сои и ячменя. Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.

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