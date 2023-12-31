Цены на зерновые в Украине по состоянию на 31 декабря 2023 года

Цены на зерно в Украине — сколько стоит пшеница 31 декабря
Цены на пшеницу по направлению Европы остаются стабильными, информируют аналитики компании Spike Brokers. Тем не менее, за последнюю неделю активность спроса на этот продукт уменьшилась из-за праздничного периода Рождества в Европе. В глубоководных портах Украины наблюдается интенсивная торговля пшеницей, с основным акцентом на фуражной пшенице, которая продается по уровню 156-160$ DAP.
Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит пшеница по состоянию на 31 декабря.
Сколько стоит пшеница в декабре
По состоянию на 31 декабря средняя цена на пшеницу в Украине составляет 5 508 грн за тонну вместе с НДС.
Цена на пшеницу за последние дни выросла почти на 100 грн. Так, в понедельник, 25 декабря, одна тонна пшеницы оценивалась в 5 459 грн, во вторник, 26 декабря — 5404. В среду и четверг, 27 и 28 декабря, тонна пшеницы стоила уже 5 425 грн, а в пятницу, 29 декабря, — 5 478 грн/т. Цена в субботу, 30 декабря, снова значительно выросла — до 5508 грн за тонну.
Как формируются цены на пшеницу в Украине
Экспорт зерновых продуктов требует тщательной подготовки и учета различных факторов, влияющих на формирование цен. В настоящее время современные тенденции ценообразования для пшеницы непримиримо связаны с главным фактором — военным конфликтом с Россией, который ограничивает возможности Украины по экспорту зерновых.
Кроме того, есть другие аспекты ценообразования, такие как уровень урожайности, качество и объем урожая. Уменьшение урожайности может повлечь за собой повышение цен из-за нехватки продукции. Неблагоприятные погодные условия могут повлиять на урожай, что в свою очередь отражается на динамике цен. Конкуренция с другими экспортерами может также влиять на стоимость зерновых, особенно в период урожайного сезона, когда предложение на рынке резко растет.
Сельскохозяйственный сектор также подвержен влиянию глобальных тенденций, таких как рост населения, военные конфликты или катастрофы, что отмечается в динамике спроса и предложения на мировом рынке зерна. Все эти факторы взаимодействуют, создавая общий образ мирового рынка зерна.
Важно отметить, что, несмотря на второй год военного конфликта с Россией, Украина продолжает оставаться одним из ведущих мировых производителей и экспортеров зерновых.
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