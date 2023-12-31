Ціни на зернові в Україні станом на 31 грудня 2023

Комбайн у полі пшениці. Фото: Thorsten Schmidtkord

Ціни на пшеницю в напрямку Європи залишаються стабільними, інформують аналітики компанії Spike Brokers. Проте за останній тиждень активність попиту на цей продукт зменшилася через святковий період Різдва в Європі. У глибоководних портах України спостерігається інтенсивна торгівля пшеницею, з основним акцентом на фуражній пшениці, яка продається за рівнем 156-160$ DAP.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує пшениця станом на 31 грудня.

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Станом на 31 грудня середня ціна на пшеницю в Україні становить 5 508 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на пшеницю в Україні станом на 31 грудня. Фото: tripoli.land

Ціна на пшеницю упродовж останніх днів зросла майже на 100 грн. Так, у понеділок, 25 грудня, одна тонна пшениці оцінювалась у 5 459 грн, у вівторок, 26 грудня, — 5404. У середу та четвер, 27 та 28 грудня, тонна пшениці коштувала вже 5 425 грн, а у п'ятницю, 29 грудня, — 5 478 грн/т. Ціна у субботу, 30 грудня, знову значно зросла — до 5 508 грн за тонну.

Тижнева динаміка зміни ціни на пшеницю. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на пшеницю в Україні

Експорт зернових продуктів вимагає ретельної підготовки та урахування різноманітних факторів, що впливають на формування цін. На цей момент сучасні тенденції ціноутворення для пшениці непримиренно пов'язані з головним фактором — воєнним конфліктом з Росією, який обмежує можливості України щодо експорту зернових.

Крім того, існують інші аспекти ціноутворення, такі як рівень урожайності, якість та обсяг врожаю. Зменшення врожайності може спричинити підвищення цін через недостачу продукції. Неблагоприятні погодні умови також можуть вплинути на урожай, що своєю чергою відбивається на динаміці цін. Конкуренція з іншими експортерами може також впливати на вартість зернових, особливо під час урожайного сезону, коли пропозиція на ринку різко зростає.

Сільськогосподарський сектор також піддається впливу глобальних тенденцій, таких як зростання населення, воєнні конфлікти чи катастрофи, що відображається в динаміці попиту та пропозиції на світовому ринку зерна. Усі ці чинники взаємодіють, створюючи загальний образ світового ринку зерна.

Важливо відзначити, що незважаючи на другий рік воєнного конфлікту з Росією, Україна продовжує залишатися одним із провідних світових виробників та експортерів зернових.

Ми вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують соняшник та кукурудза. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна сої та ячменю. Також ми розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.