Цены на зерновые в Украине на 3 апреля 2024 года

Сбор урожая пшеницы. Фото: Reuters

Средняя стоимость пшеницы заметно выросла за последнюю неделю, вызывая определенные турбулентности на рынке. Это может иметь важные последствия для производителей и потребителей, следящих за динамикой цен на зерно.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит пшеница по состоянию на 3 апреля.

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По состоянию на 3 апреля 2024 года средняя цена на пшеницу в Украине составляет 5 522 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на пшеницу в Украине на 3 апреля 2024 года. Фото: tripoli.land

Средняя цена на пшеницу продолжает расти. В среду, 27 марта, тонна пшеницы стоила уже 5 448 грн, а в четверг, 28 марта, — 5 450 грн. В пятницу, 29 марта, стоимость пшеницы изменилась и составила уже 5 494 грн за тонну. В субботу, 30 марта, средняя цена на пшеницу выросла до 5 519 грн за тонну и продержалась на таком уровне до понедельника, 1 апреля. Во вторник, 2 апреля, стоимость пшеницы снова выросла и составила 5 522 грн за тонну. Такая цена на пшеницу держится и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены на сою в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на пшеницу в Украине

Цены на пшеницу в Украине формируются под влиянием различных факторов, включая глобальные тенденции на мировом рынке зерна, внутренний спрос и предложение, а также политические и геополитические события. Одним из ключевых факторов является экспорт и импорт этого зерна. Украина определяется как один из крупнейших производителей и экспортеров пшеницы в мире, поэтому мировые цены, состояние хозяйства и экономические обстоятельства также оказывают значительное влияние на внутренние цены.

Дополнительно важным фактором в формировании цен на пшеницу в Украине является геополитическая ситуация и конфликты в регионе. К примеру, блокирование польских границ может привести к сложностям в осуществлении торговых операций и увеличению транспортных расходов, что может повлиять на цены на пшеницу в Украине. Война в нашей стране также создала нестабильность рынка и влияет на ценовую динамику этого стратегического сельскохозяйственного продукта.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на украинском рынке зерна и какие цены на кукурузу и ячмень. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна подсолнечника и сои.

Мы также писали, что на юге Украины разоблачили должностных лиц Госпродпотребслужбы, ставших миллионерами на экспорте зерновых. Сотрудники учреждения в Одесской и Запорожской областях потребовали деньги за выдачу разрешительных сертификатов.