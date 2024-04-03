Ціни на зернові в Україні станом на 3 квітня 2024 року

Збір врожаю пшениці. Фото: Reuters

Середня вартість пшениці помітно зросла за останній тиждень, викликаючи певні турбулентності на ринку. Це може мати важливі наслідки для виробників та споживачів, які стежать за динамікою цін на зерно.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує пшениця станом на 3 квітня.

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Станом на 3 квітня 2024 року середня ціна на пшеницю в Україні становить 5 522 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на пшеницю в Україні станом на 3 квітня 2024 року. Фото: tripoli.land

Середня ціна на пшеницю продовжує зростати. У середу, 27 березня, тонна пшениці коштувала вже 5 448 грн, а у четвер, 28 березня, — 5 450 грн. У п'ятницю, 29 березня, вартість пшениці змінилася і становила вже 5 494 грн за тонну. У суботу, 30 березня, середня ціна на пшеницю зросла до 5 519 грн за тонну і протрималась на такому рівні до понеділка, 1 квітня. У вівторок, 2 квітня, вартість пшениці знову зросла і становила 5 522 грн за тонну. Така ціна на пшеницю тримається і сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на сою в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на пшеницю в Україні

Ціни на пшеницю в Україні формуються під впливом різноманітних факторів, включаючи глобальні тенденції на світовому ринку зерна, внутрішній попит і пропозицію, а також політичні та геополітичні події. Одним з ключових факторів є експорт та імпорт цього зерна. Україна визначається як один з найбільших виробників та експортерів пшениці в світі, і тому світові ціни, стан господарства та економічні обставини також мають значний вплив на внутрішні ціни.

Додатково, важливим фактором у формуванні цін на пшеницю в Україні є геополітична ситуація та конфлікти в регіоні. Наприклад, блокування польських кордонів може призвести до складнощів у здійсненні торгових операцій та збільшення транспортних витрат, що може вплинути на ціни на пшеницю в Україні. Війна у нашій країні також створила нестабільність на ринку та впливає на цінову динаміку цього стратегічного сільськогосподарського продукту.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на українському ринку зерна та які ціни на кукурудзу та ячмінь. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна соняшнику та сої.

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