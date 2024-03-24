Цены на зерновые в Украине на 24 марта 2024 года

Уборка урожая. Фото: Reuters

Цены на пшеницу в Украине за последнюю неделю значительно повысились, создавая неожиданные вызовы отрасли. Повышение цен связано с резким ростом спроса и усложнениями в обеспечении поставок из-за блокирования польских границ.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит пшеница по состоянию на 24 марта.

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По состоянию на 24 марта 2024 года средняя цена на пшеницу в Украине составляет 5 357 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на пшеницу в Украине на 24 марта. Фото: tripoli.land

Цены на пшеницу за последнюю неделю повысились более чем на 100 гривен. Так, с субботы, 16 марта, до понедельника, 18 марта, тонна пшеницы стоила 5 246 грн. Во вторник, 19 марта, стоимость пшеницы выросла до 5 271 грн за тонну. В среду, 20 марта, цена на пшеницу составляла 5 311 грн за тонну, а в четверг, 21 марта, — 5 345 грн. В пятницу, 22 марта, стоимость пшеницы снова повысилась и составила уже 5 357 грн за тонну. Такая цена на пшеницу держится по сей день.

Недельная динамика изменения средней цены на пшеницу в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на пшеницу в Украине

Цены на пшеницу в Украине формируются под влиянием различных факторов, включающих в себя как внутренние, так и внешние факторы. Среди них можно выделить погодные условия, влияющие на урожайность, уровень спроса и предложения на рынке. Кроме того, значительное влияние на формирование цен оказывают экономические факторы, такие как валютные курсы и общая экономическая ситуация в стране.

Недавно цены на пшеницу осложнили блокировку польских границ. Это привело к сокращению транспортных маршрутов для экспорта зерна и повлекло значительные препятствия в обеспечении поставок. Такие обстоятельства привели к росту цен на пшеницу в Украине и могут повлиять на дальнейшие тенденции цен на внутреннем рынке.

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