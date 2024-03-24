Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Цены на зерно в Украине — сколько стоит пшеница в марте arrow

Цены на зерно в Украине — сколько стоит пшеница в марте

24 марта 2024 07:01
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Цены на зерновые в Украине на 24 марта 2024 года
Уборка урожая. Фото: Reuters
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Цены на пшеницу в Украине за последнюю неделю значительно повысились, создавая неожиданные вызовы отрасли. Повышение цен связано с резким ростом спроса и усложнениями в обеспечении поставок из-за блокирования польских границ.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит пшеница по состоянию на 24 марта.

Читайте также:

По состоянию на 24 марта 2024 года средняя цена на пшеницу в Украине составляет 5 357 грн за тонну вместе с НДС.

null
Средняя цена на пшеницу в Украине на 24 марта. Фото: tripoli.land

Цены на пшеницу за последнюю неделю повысились более чем на 100 гривен. Так, с субботы, 16 марта, до понедельника, 18 марта, тонна пшеницы стоила 5 246 грн. Во вторник, 19 марта, стоимость пшеницы выросла до 5 271 грн за тонну. В среду, 20 марта, цена на пшеницу составляла 5 311 грн за тонну, а в четверг, 21 марта, — 5 345 грн. В пятницу, 22 марта, стоимость пшеницы снова повысилась и составила уже 5 357 грн за тонну. Такая цена на пшеницу держится по сей день.

null
Недельная динамика изменения средней цены на пшеницу в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на пшеницу в Украине

Цены на пшеницу в Украине формируются под влиянием различных факторов, включающих в себя как внутренние, так и внешние факторы. Среди них можно выделить погодные условия, влияющие на урожайность, уровень спроса и предложения на рынке. Кроме того, значительное влияние на формирование цен оказывают экономические факторы, такие как валютные курсы и общая экономическая ситуация в стране.

Недавно цены на пшеницу осложнили блокировку польских границ. Это привело к сокращению транспортных маршрутов для экспорта зерна и повлекло значительные препятствия в обеспечении поставок. Такие обстоятельства привели к росту цен на пшеницу в Украине и могут повлиять на дальнейшие тенденции цен на внутреннем рынке.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на украинском рынке зерна и какие цены на сою и подсолнечник. Также мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна ячменя и кукурузы.

Мы также сообщали, что заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук заявил, что ограничения на продукцию из страны-агрессорки России и Белоруссии могут положительно повлиять на ситуацию с протестами. Это может позволить торговать на рынке Европейского Союза и польским фермерам и украинским.

сельское хозяйство
деньги
цены в Украине
зерно
экспорт зерна
цены
аграрии
пшеница

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ

16 марта 2024

17:15Глава МВД Украины рассказал, что было целью оккупантов в Одессе