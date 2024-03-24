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Ціни на зерно в Україні — скільки коштує пшениця у березні

24 березня 2024 07:01
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Ірина Шпак
редактор
Ціни на зернові в Україні станом на 24 березня 2024 року
Збирання врожаю. Фото: Reuters
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Ірина Шпак
редактор

Ціни на пшеницю в Україні за останній тиждень значно підвищились, створюючи несподівані виклики для галузі. Підвищення цін пов'язане з різким зростанням попиту та ускладненнями у забезпеченні поставок через блокування польських кордонів.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує пшениця станом на 24 березня.

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Станом на 24 березня 2024 року середня ціна на пшеницю в Україні становить 5 357 грн за тонну разом з ПДВ.

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Середня ціна на пшеницю в Україні станом на 24 березня. Фото: tripoli.land

Ціни на пшеницю за останній тиждень підвищились на понад 100 гривень. Так, з суботи, 16 березня, до понеділка, 18 березня, тонна пшениці коштувала 5 246 грн. У вівторок, 19 березня, вартість пшениці зросла до 5 271 грн за тонну. У середу, 20 березня, ціна на пшеницю становила 5 311 грн за тонну, а у четвер, 21 березня, — 5 345 грн. У п'ятницю, 22 березня, вартість пшениці знову підвищилась і становила вже 5 357 грн за тонну. Така ціна на пшеницю тримається по сьогодні.

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Тижнева динаміка зміни середньої ціни на пшеницю в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на пшеницю в Україні

Ціни на пшеницю в Україні формуються під впливом різноманітних факторів, що включають у себе як внутрішні, так і зовнішні чинники. Серед них можна виокремити погодні умови, які впливають на врожайність, а також рівень попиту та пропозиції на ринку. Крім того, значний вплив на формування цін мають економічні фактори, такі як валютні курси та загальна економічна ситуація в країні.

Нещодавно ціни на пшеницю ускладнило блокування польських кордонів. Це призвело до скорочення транспортних маршрутів для експорту зерна і спричинило значні перешкоди у забезпеченні поставок. Такі обставини призвели до зростання цін на пшеницю в Україні та можуть вплинути на подальші цінові тенденції на внутрішньому ринку.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на українському ринку зерна та які ціни на сою та соняшник. Також ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна ячменю та кукурудзи.

Ми також повідомляли, що заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук заявив, що обмеження на продукцію з країни-агресорки Росії та Білорусі можуть позитивно вплинути на ситуацію з протестами. Це може дозволити торгувати на ринку Європейського Союзу й польським фермерам, і українським.

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