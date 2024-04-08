Цены на зерновые в Украине по состоянию на 8 апреля 2024 года

Сбор урожая. Фото: AP

В Украине в начале апреля продолжают расти цены на пшеницу. Важным фактором являются внешние рыночные условия, такие как мировые цены на пшеницу и объемы ее экспорта, также влияющие на внутренние цены.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит пшеница по состоянию на 8 апреля.

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По состоянию на 8 апреля 2024 года средняя цена на пшеницу в Украине составляет 5 533 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на пшеницу в Украине на 8 апреля 2024 года. Фото: tripoli.land

В течение первой недели апреля средняя цена на пшеницу продолжала повышаться. Так, в понедельник, 1 апреля, тонна пшеницы стоила 5 519 грн, а во вторник, 2 апреля, — 5 522 грн за тонну. В среду, 3 апреля, стоимость пшеницы составила 5 528 грн за тонну, а в четверг, 4 апреля, пшеница стоила уже 5 504 грн за тонну. В пятницу, 5 апреля, цена на пшеницу снова выросла и составила 5 522 грн за тонну. На выходных — в субботу, 6 апреля, и в воскресенье, 7 апреля — стоимость пшеницы повысилась и составила уже 5 533 грн за тонну. Такая цена на пшеницу держится и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены на пшеницу в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на пшеницу в Украине

Цены на пшеницу в Украине формируются под влиянием ряда факторов. Прежде всего, это урожайность: большой урожай может снизить цены из-за увеличения предложения. Второй важный фактор — спрос, который включает в себя внутренний рынок и возможности экспорта. Внешние факторы, такие, как мировые цены и конкуренция на внешних рынках, также влияют на украинские цены.

Курс гривны к иностранным валютам также играет немаловажную роль, поскольку цены на экспорт могут изменяться в зависимости от него. Цены на пшеницу в Украине зависят также от блокирования польских границ. Это также может повлечь за собой нестабильность на рынке и повлиять на ценовую динамику.

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