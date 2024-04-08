Ціни на зернові в Україні станом на 8 квітня 2024 року

Збір врожаю. Фото: AP

В Україні на початку квітня продовжують зростати ціни на пшеницю. Важливим чинником є зовнішні ринкові умови, такі як світові ціни на пшеницю і обсяги її експорту, що також впливають на внутрішні ціни.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує пшениця станом на 8 квітня.

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Станом на 8 квітня 2024 року середня ціна на пшеницю в Україні становить 5 533 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на пшеницю в Україні станом на 8 квітня 2024 року. Фото: tripoli.land

Упродовж першого тижня квітня середня ціна на пшеницю продовжувала підвищуватись. Так, у понеділок, 1 квітня, тонна пшениці коштувала 5 519 грн, а у вівторок, 2 квітня, — 5 522 грн за тонну. У середу, 3 квітня, вартість пшениці становила 5 528 грн за тонну, а у четвер, 4 квітня, пшениця коштувала вже 5 504 грн за тонну. У п'ятницю, 5 квітня, ціна на пшеницю знову зросла і становила 5 522 грн за тонну. На вихідних — у суботу, 6 квітня, та у неділю, 7 квітня, — вартість пшениці підвищилась і становила вже 5 533 грн за тонну. Така ціна на пшеницю тримається і сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на пшеницю в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на пшеницю в Україні

Ціни на пшеницю в Україні формуються під впливом кількох факторів. Перш за все, це врожайність: великий урожай може знизити ціни через збільшення пропозиції. Другий важливий фактор — попит, який включає в себе внутрішній ринок та можливості експорту. Зовнішні фактори, такі як світові ціни та конкуренція на зовнішніх ринках, також впливають на українські ціни.

Курс гривні до іноземних валют також грає важливу роль, оскільки ціни на експорт можуть змінюватися залежно від нього. Ціни на пшеницю в Україні також залежать від блокування польських кордонів. Це також може спричинити нестабільність на ринку та вплинути на цінову динаміку.

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