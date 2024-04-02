Цены на зерновые в Украине по состоянию на 2 апреля 2024 года.

Уборка урожая сои. Фото: AFP

За последнюю неделю цены на сою в Украине стремительно выросли, что создает вызов для производителей и потребителей. Такое резкое увеличение может стать сигналом фермерам и агробизнесу пересмотреть свои стратегии и приспособить их к новым рыночным условиям.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит соя по состоянию на 2 апреля 2024 года.

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По состоянию на 2 апреля средняя цена на сою в Украине составляет 17 111 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на сою в Украине на 2 апреля 2024 года. Фото: tripoli.land

Средняя цена на сою существенно за последнюю неделю выросла почти на 400 гривен. Так, во вторник, 26 марта, тонна сои стоила 16 737 грн, а в среду, 27 марта, — 16 885 грн. В четверг, 28 марта, цена на сою повысилась и составила уже 17 060 грн за тонну. В пятницу, 29 марта, стоимость сои достигла своего недельного максима и выросла до 17 111 грн за тонну. Такая цена этой зерновой культуры держится и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены на сою в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на сою в Украине

Цены на сою в Украине формируются под влиянием различных факторов, включая погодные условия, мировые тенденции рынка, объемы урожая и технические факторы. Однако следует отметить, что блокирование границ может ощутимо влиять на ценовую динамику. Например, запрет на экспорт или импорт может привести к ограничению доступа к внешним рынкам или росту внутреннего спроса, что может повысить цены на сою в Украине. Такие обстоятельства следует учитывать при анализе ценовых тенденций на рынке сои.

Не считая того, цены на сою также могут быть определены глобальным спросом и предложением на рынке. Рост популярности сои как продукта питания и кормовой добавки может привести к повышению ее цен. Кроме того, политические и экономические события в других странах также могут влиять на ценовую ситуацию на рынке сои в Украине из-за глобальных цепочек поставок и спроса.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на украинском рынке зерна и какие цены на кукурузу и ячмень. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна подсолнечника и пшеницы.