Ціни на зернові в Україні станом на 2 квітня 2024 року — скільки коштує соя

Збирання врожаю сої. Фото: AFP

Упродовж останнього тижня ціни на сою в Україні стрімко зросли, що створює виклик для виробників та споживачів. Таке різке збільшення може стати сигналом для фермерів та агробізнесу переглянути свої стратегії та пристосувати їх до нових ринкових умов.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соя станом на 2 квітня 2024 року.

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Станом на 2 квітня середня ціна на сою в Україні становить 17 111 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на сою в Україні станом на 2 квітня 2024 року. Фото: tripoli.land

Середня ціна на сою суттєво за останній тиждень зросла на майже 400 гривень. Так, у вівторок, 26 березня, тонна сої коштувала 16 737 грн, а у середу, 27 березня, — 16 885 грн. У четвер, 28 березня, ціна на сою підвищилась і становила вже 17 060 грн за тонну. У п'ятницю, 29 березня, вартість сої сягнула свого тижневого максиму і зросла до 17 111 грн за тонну. Така ціна на цю зернову культуру тримається і сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на сою в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на сою в Україні

Ціни на сою в Україні формуються під впливом різноманітних факторів, включаючи погодні умови, світові тенденції на ринку, обсяги врожаю та технічні фактори. Однак, варто відзначити, що блокування кордонів може відчутно впливати на цінову динаміку. Наприклад, заборона на експорт або імпорт може призвести до обмеження доступу до зовнішніх ринків або зростання внутрішнього попиту, що може підвищити ціни на сою в Україні. Такі обставини варто враховувати під час аналізу цінових тенденцій на ринку сої.

З іншого боку, ціни на сою також можуть бути визначені глобальним попитом та пропозицією на ринку. Зростання популярності сої як продукту харчування та кормової добавки може призвести до підвищення її цін. Крім того, політичні та економічні події в інших країнах також можуть впливати на цінову ситуацію на ринку сої в Україні через глобальні ланцюжки постачання та попиту.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на українському ринку зерна та які ціни на кукурудзу та ячмінь. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна соняшнику та пшениці.