Цены на зерновые в Украине по состоянию на 7 апреля 2024 года

Уборка урожая. Фото: Purdue Agriculture

В последнюю неделю в Украине наблюдается спад цен на сою, что ставит перед производителями и потребителями вызов. Эти изменения могут являться сигналом для фермеров и агробизнеса пересмотреть свои стратегии и адаптироваться к новым рыночным условиям.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит соя по состоянию на 7 апреля 2024 года.

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По состоянию на 7 апреля средняя цена на сою в Украине составляет 17 048 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на сою в Украине на 7 апреля 2024 года. Фото: tripoli.land

За последнюю неделю средняя цена на сою претерпела изменения. Так, с пятницы, 29 марта, по вторник, 2 апреля, стоимость сои составила 17 111 грн за тонну. В среду, 3 апреля, тонна сои стоила 17 142 грн, а в четверг, 4 апреля, и в пятницу, 5 апреля, — 17 024 грн. В субботу, 6 апреля, стоимость сои составила 17 048 грн за тонну. Такая цена этой зерновой культуры держится и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены на сою в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на сою в Украине

Цены на сою в Украине зависят от многих факторов, таких как погодные условия, мировые тенденции рынка, объемы урожая и технические аспекты. Однако важно учитывать, что блокирование границ может оказывать серьезное влияние на ценовую динамику. Запрет на экспорт или импорт может ограничить доступ к внешним рынкам или увеличить внутренний спрос, что может повысить цены на сою в Украине. Такие обстоятельства следует учитывать при анализе ценовых тенденций.

Кроме этого, цены на сою также могут зависеть от глобального спроса и предложения. Увеличение популярности сои как продукта питания и кормовой добавки может привести к росту цен. Также политические и экономические события в других странах в свою очередь могут влиять на стоимость зерновых в Украине из-за глобальных цепочек поставок и спроса.

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