Ціни на зернові в Україні станом на 7 квітня 2024 року — скільки коштує соя

Збирання врожаю. Фото: Purdue Agriculture

Протягом останнього тижня в Україні спостерігається спад цін на сою, що ставить перед виробниками та споживачами виклик. Ці зміни можуть бути сигналом для фермерів та агробізнесу переглянути свої стратегії та адаптуватися до нових ринкових умов.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соя станом на 7 квітня 2024 року.

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Станом на 7 квітня середня ціна на сою в Україні становить 17 048 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на сою в Україні станом на 7 квітня 2024 року. Фото: tripoli.land

Упродовж останнього тижня середня ціна на сою зазнала змін. Так, з п'ятниці, 29 березня, до вівторка, 2 квітня, вартість сої становила 17 111 грн за тонну. У середу, 3 квітня, тонна сої коштувала 17 142 грн, а у четвер, 4 квітня, та у п'ятницю, 5 квітня, — 17 024 грн. У суботу, 6 квітня, вартість сої становила 17 048 грн за тонну. Така ціна на цю зернову культуру тримається і сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на сою в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на сою в Україні

Ціни на сою в Україні залежать від багатьох факторів, таких як погодні умови, світові тенденції на ринку, обсяги врожаю та технічні аспекти. Однак важливо враховувати, що блокування кордонів може серйозно впливати на цінову динаміку. Заборона на експорт або імпорт може обмежити доступ до зовнішніх ринків або збільшити внутрішній попит, що може підвищити ціни на сою в Україні. Такі обставини слід брати до уваги при аналізі цінових тенденцій.

З іншого боку, ціни на сою також можуть залежати від глобального попиту та пропозиції. Збільшення популярності сої як продукту харчування та кормової добавки може призвести до зростання її цін. Крім того, політичні та економічні події в інших країнах також можуть впливати на вартість зернових в Україні через глобальні ланцюжки постачання та попиту.

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