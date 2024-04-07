Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Ціни на зерно в Україні — скільки коштує соя на початку квітня arrow

Ціни на зерно в Україні — скільки коштує соя на початку квітня

7 квітня 2024 07:01
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Ціни на зернові в Україні станом на 7 квітня 2024 року — скільки коштує соя
Збирання врожаю. Фото: Purdue Agriculture
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Протягом останнього тижня в Україні спостерігається спад цін на сою, що ставить перед виробниками та споживачами виклик. Ці зміни можуть бути сигналом для фермерів та агробізнесу переглянути свої стратегії та адаптуватися до нових ринкових умов.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соя станом на 7 квітня 2024 року.

Читайте також:

Станом на 7 квітня середня ціна на сою в Україні становить 17 048 грн за тонну разом з ПДВ.

null
Середня ціна на сою в Україні станом на 7 квітня 2024 року. Фото: tripoli.land

Упродовж останнього тижня середня ціна на сою зазнала змін. Так,  з п'ятниці, 29 березня, до вівторка, 2 квітня, вартість сої становила 17 111 грн за тонну. У середу, 3 квітня, тонна сої коштувала 17 142 грн, а у четвер, 4 квітня, та у п'ятницю, 5 квітня, — 17 024 грн. У суботу, 6 квітня, вартість сої становила 17 048 грн за тонну. Така ціна на цю зернову культуру тримається і сьогодні.

null
Тижнева динаміка зміни середньої ціни на сою в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на сою в Україні

Ціни на сою в Україні залежать від багатьох факторів, таких як погодні умови, світові тенденції на ринку, обсяги врожаю та технічні аспекти. Однак важливо враховувати, що блокування кордонів може серйозно впливати на цінову динаміку. Заборона на експорт або імпорт може обмежити доступ до зовнішніх ринків або збільшити внутрішній попит, що може підвищити ціни на сою в Україні. Такі обставини слід брати до уваги при аналізі цінових тенденцій.

З іншого боку, ціни на сою також можуть залежати від глобального попиту та пропозиції. Збільшення популярності сої як продукту харчування та кормової добавки може призвести до зростання її цін. Крім того, політичні та економічні події в інших країнах також можуть впливати на вартість зернових в Україні через глобальні ланцюжки постачання та попиту.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на українському ринку зерна та які ціни на соняшник та кукурудза. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна пшениці та ячмінь.

Ми також писали, що на території Подільського району Одеської області встановлено спалах африканської чуми серед свиней. Наразі дороги на в'їзд та виїзд з селища перекрито та проводяться відповідні заходи.

сільське господарство
гроші
ціни в Україні
зерно
експорт зерна
ціни
аграрії
соя

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд

27 березня 2024

20:51 Чи можна ігнорувати повістку, яку залишили в дверях — відповідь юриста

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку