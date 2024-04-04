Цены на зерновые в Украине по состоянию на 4 апреля 2024 года

Уборка урожая подсолнечника. Фото: GrainTrade

Цены на подсолнечник в Украине продолжают стремительно расти, отражая общую тенденцию повышения цен на сельскохозяйственные культуры. Этот рост цен вызван рядом факторов, включая погодные условия, спрос на рынке и другие экономические факторы. Стоимость подсолнечника сейчас так высока, что многие фермеры рассматривают его как выгодный вариант для выращивания и продажи.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит подсолнечник по состоянию на 4 апреля 2024 года.

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По состоянию на 4 апреля средняя цена подсолнечника в Украине составляет 14 264 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на подсолнечник в Украине на 4 апреля. Источник: tripoli.land

Стоимость подсолнечника в Украине продолжает расти. В четверг, 28 марта, тонна подсолнечника стоила 13 949 грн, а в пятницу, 29 марта, — 14 014 грн. В субботу, 30 марта, цена на подсолнечник выросла до 14 096 грн за тонну и продержалась на таком уровне до вторника, 2 апреля. В среду, 3 апреля, тонна подсолнечника стоила уже 14 264 грн. Такая средняя стоимость этой зерновой культуры держится и по сей день.

Недельная динамика изменения средней цены подсолнечника в Украине. Источник: tripoli.land

Как формируются цены на подсолнечник в Украине

Ценовая динамика подсолнечника в Украине зависит от разных факторов. Во-первых, это погодные условия, непосредственно влияющие на урожайность и качество урожая. Кроме того, в значительной степени цены формируются на фоне мировой рыночной ситуации, поскольку Украина является крупным экспортером подсолнечного масла.

Политические и экономические факторы, такие как ограничения на экспорт или импорт, могут также влиять на цены на подсолнечник в Украине. К примеру, введение ограничений на экспорт может привести к увеличению внутреннего спроса на подсолнечник и повышению его цен на внутреннем рынке.

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