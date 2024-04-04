Ціни на зернові в Україні станом на 4 квітня 2024 року

Збирання врожаю соняшнику. Фото: GrainTrade

Ціни на соняшник в Україні продовжують стрімко зростати, відображаючи загальну тенденцію підвищення цін на сільськогосподарські культури. Цей ріст цін викликаний рядом факторів, включаючи погодні умови, попит на ринку та інші економічні чинники. Вартість соняшнику зараз настільки висока, що багато фермерів розглядають його як вигідний варіант для вирощування та продажу.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соняшник станом на 4 квітня 2024 року.

Читайте також:

Станом на 4 квітня середня ціна соняшнику в Україні становить 14 264 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на соняшник в Україні станом на 4 квітня. Джерело: tripoli.land

Вартість соняшнику в Україні продовжує зростати. У четвер, 28 березня, тонна соняшнику коштувала 13 949 грн, а у п'ятницю, 29 березня, — 14 014 грн. У суботу, 30 березня, ціна на соняшник зросла до 14 096 грн за тонну і протрималась на такому рівні до вівторка, 2 квітня. У середу, 3 квітня, тонна соняшнику коштувала вже 14 264 грн. Така середня вартість цієї зернової культури тримається й до сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на соняшник в Україні. Джерело: tripoli.land

Як формуються ціни на соняшник в Україні

Цінова динаміка соняшнику в Україні залежить від різноманітних чинників. По-перше, це погодні умови, які безпосередньо впливають на врожайність та якість врожаю. Окрім того, значною мірою ціни формуються на фоні світової ринкової ситуації, оскільки Україна є великим експортером соняшникової олії.

Політичні та економічні фактори, такі як обмеження на експорт або імпорт, також можуть впливати на ціни на соняшник в Україні. Наприклад, введення обмежень на експорт може призвести до збільшення внутрішнього попиту на соняшник та підвищення його цін на внутрішньому ринку.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на українському ринку зерна та які ціни на кукурудзу та ячмінь. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна пшениці та сої.

Ми також писали, що на півдні України викрили посадовців Держпродспоживслужби, які стали мільйонерами на експорті зернових. Співробітники установи в Одеській та Запорізькій областях вимагали гроші за видачу дозвільних сертифікатів.