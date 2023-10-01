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Цены на жилье в 2024 году: как изменится стоимость и спрос на квартиры

1 октября 2023 02:08
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Цены на жилье в 2024 году: как изменится стоимость и спрос на квартиры
Риелтор показывает паре квартиру. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Цены на недвижимость в Украине в 2024 году будут только расти, однако многое зависит от ситуации на передовой. Юрист в сфере градостроительства и член директоров Конфедерации строителей Украины Ольга Данчук рассказала об изменениях в цене и спросе на жилье в следующем году.

Об этом сообщает РБК-Украина.

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Эксперт назвала четыре аспекта, влияющих на цену недвижимости больше всего:

  • настроения покупателя,
  • курс гривны по отношению к доллару,
  • продолжительность возобновления строительства,
  • расстояние жилья от зоны военных действий.

На первичном рынке жилья спрос сейчас составляет всего 20-35% по сравнению с февралем 2022 года. Западные области лидируют, потому что более 90% жилых комплексов возобновили продажу квартир в новостройках, чего не скажешь о Киеве — 79%. Покупатели стали чаще искать жилье вне больших городов, особенно в Ивано-Франковске и Львовской области.

"Положительным фактором-движителем ипотеки может стать снижение учетной ставки НБУ. По прогнозам регулятора, к концу года учетная ставка будет составлять 18%. Если же произойдет более существенное ее снижение до 10-12% — это вызовет заметный рост объемов ипотеки", — рассказала Данчук.

Также на стоимость недвижимости влияют и выросшие на 50-70% цены на строительные материалы. Это связано с тем, что теперь Украина их закупает в Европе из-за того, что многие украинские производители прекратили работу из-за оккупации.

Напомним, что на украинском рынке недвижимости значительно подорожали 1-комнатные квартиры. Больше всего цены выросли в Закарпатской области, сразу на 37,8%.

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