Ціни на житло у 2024 році: як зміниться вартість та попит на квартири

Рієлторка показує парі квартиру. Фото: freepik.com

Ціни на нерухомість в Україні в 2024 році лише зростатимуть, однак багато чого залежить від ситуації на передовій. Юристка у сфері містобудування та членкиня директорів Конфедерації будівельників України Ольга Данчук розповіла про зміни в ціні та попиті на житло в наступному році.

Про це повідомляє РБК-Україна.

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Що впливає на ціни на житло та де купують квартири найчастіше

Експертка назвала чотири аспекти, що впливають на ціну нерухомості найбільше:

настрої покупця,

курс гривні у відношенні до долара,

тривалість відновлення будівництва,

відстань житла від зони воєнних дій.

На первинному ринку житла попит зараз складає лише 20-35% порівняно з лютим 2022 року. Західні області лідирують, бо понад 90% житлових комплексів відновили продаж квартир у новобудовах, чого не скажеш про Київ — 79%. Покупці стали частіше шукати житло поза великими містами, особливо в Івано-Франківську та Львівській області.

"Позитивним фактором-рушієм іпотеки може стати зниження облікової ставки НБУ. За прогнозами регулятора, до кінця року облікова ставка складатиме 18%. Якщо ж відбудеться більш суттєве її зниження до 10-12% — це викличе помітне зростання обсягів іпотеки", — розповіла Данчук.

Також на вартість нерухомості впливають і ціни на будівельні матеріали, що зросли на 50-70%. Це пов'язано з тим, що тепер Україна їх закуповує в Європі через те, що багато українських виробників припинили роботу через окупацію.

Нагадаємо, що на українському ринку нерухомості значно подорожчали 1-кімнатні квартири. Найбільше ціни зросли у Закарпатській області, одразу на 37,8%.