Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Ціни на житло у 2024 році: як зміниться вартість та попит на квартири arrow

Ціни на житло у 2024 році: як зміниться вартість та попит на квартири

1 жовтня 2023 02:08
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Ціни на житло у 2024 році: як зміниться вартість та попит на квартири
Рієлторка показує парі квартиру. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Ціни на нерухомість в Україні в 2024 році лише зростатимуть, однак багато чого залежить від ситуації на передовій. Юристка у сфері містобудування та членкиня директорів Конфедерації будівельників України Ольга Данчук розповіла про зміни в ціні та попиті на житло в наступному році.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Читайте також:

Що впливає на ціни на житло та де купують квартири найчастіше

Експертка назвала чотири аспекти, що впливають на ціну нерухомості найбільше:

  • настрої покупця,
  • курс гривні у відношенні до долара,
  • тривалість відновлення будівництва,
  • відстань житла від зони воєнних дій.

На первинному ринку житла попит зараз складає лише 20-35% порівняно з лютим 2022 року. Західні області лідирують, бо понад 90% житлових комплексів відновили продаж квартир у новобудовах, чого не скажеш про Київ — 79%. Покупці стали частіше шукати житло поза великими містами, особливо в Івано-Франківську та Львівській області.

"Позитивним фактором-рушієм іпотеки може стати зниження облікової ставки НБУ. За прогнозами регулятора, до кінця року облікова ставка складатиме 18%. Якщо ж відбудеться більш суттєве її зниження до 10-12% — це викличе помітне зростання обсягів іпотеки", — розповіла Данчук.

Також на вартість нерухомості впливають і ціни на будівельні матеріали, що зросли на 50-70%. Це пов'язано з тим, що тепер Україна їх закуповує в Європі через те, що багато українських виробників припинили роботу через окупацію.

Нагадаємо, що на українському ринку нерухомості значно подорожчали 1-кімнатні квартири. Найбільше ціни зросли у Закарпатській області, одразу на 37,8%.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

None

Втратив тих, кого приручив: як скандал з Арестовичем вплине на його рейтинг

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Новина з відео

12:45 Тіну Кароль у відвертій сукні присоромили за невдалий образ: "Чого кривляти?"

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз