Цены на золото — сколько стоит 1 г в Украине 13 июня

Золотые слитки. Фото: Bloomberg

После продолжительного периода роста цены на золото в Украине начали снижаться. Основными причинами этого спада является укрепление гривны, снижение спроса на мировых рынках, а также стабилизация экономической ситуации внутри страны.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 г золота в Украине в июне.

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Интересные факты о золоте

Золото, одно из самых ценных металлов на Земле, обладает уникальными свойствами, делающими его чрезвычайно важным в разных сферах жизни. Оно настолько редко, что общее количество добытого золота за всю историю человечества могло бы поместиться в куб размером около 21 метра с каждой стороны. Важно отметить, что это очень пластичный и ковкий металл: один грамм золота можно растянуть в тонкую проволоку длиной более 2 километров или раскатать в лист толщиной всего 0,000018 сантиметра.

Золото также играет немаловажную роль в высокотехнологичных отраслях. Благодаря своей высокой электропроводности и коррозионной стойкости, оно широко используется в электронике для изготовления контактов и микросхем. Примечательно, что около 10% мирового запаса золота используется именно в технологическом секторе. Кроме того, этот драгоценный металл имеет уникальные медицинские применения, в частности в стоматологии и для изготовления биоинертных имплантатов, которые не вызывают аллергических реакций и не отторгаются организмом.

Где в Украине дороже всего скупают золото

Дороже всего скупают золото в Украине в крупных городах, в частности в Киеве, Одессе и Львове. Это связано с высоким спросом на драгоценные металлы в этих регионах, где сосредоточено большее количество ломбардов, ювелирных магазинов и специализированных пунктов скупки золота.

Самые высокие цены на скупку золота в Украине предлагают в таких городах:

Киев — столица Украины, где благодаря высокой конкуренции среди ломбардов и ювелирных магазинов предлагаются самые выгодные цены.

— столица Украины, где благодаря высокой конкуренции среди ломбардов и ювелирных магазинов предлагаются самые выгодные цены. Одесса — портовый город с активной торговлей драгоценными металлами, что приводит к высоким ценам на золото.

— портовый город с активной торговлей драгоценными металлами, что приводит к высоким ценам на золото. Львов — экономический и культурный центр Западной Украины, где развит рынок скупки золота.

— экономический и культурный центр Западной Украины, где развит рынок скупки золота. Харьков — крупный промышленный центр со значительным количеством ломбардов, предлагающих высокие цены.

— крупный промышленный центр со значительным количеством ломбардов, предлагающих высокие цены. Днепр — важный промышленный и торговый центр, где цены на скупку золота остаются высокими.

Цены на золото в Украине.

Закупочные цены на золото от Национального банка:

Банковский металл (доведен до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами): 2 975,35 грн/грамм.

Банковский металл, нуждающийся в доведении его признанными производителями до стандартов качества: 2 966,42 грн/грамм.

Золото, не отвечающее требованиям качества банковских металлов: 2 945,60 грн/грамм.

Закупочные цены на золото в металлоломе от Национального банка Украины:

333 проба: 980,88 грн/грамм.

375 проба: 1 104,60 грн/грамм.

500 проба: 1 472,80 грн/грамм.

583 проба: 1 717,28 грн/грамм.

585 проба: 1 723,18 грн/грамм.

750 проба: 2 209,20 грн/грамм.

900 проба: 2 651,04 грн/грамм.

916 проба: 2 698,17 грн/грамм.

958 проба: 2 821,88 грн/грамм.

999 проба: 2 942,65 грн/грамм.

999,9 проба: 2 945,31 грн/грамм.

Средняя цена на золото в ломбардах Украины:

333 проба: 970 грн/грамм.

375 проба: 1 255 грн/грамм.

500 проба: 1 715 грн/грамм.

583 проба: 1 880 грн/грамм.

585 проба: 1 900 грн/грамм.

750 проба: 2 330 грн/грамм.

900 проба: 3 025 грн/грамм.

916 проба: 3 120 грн/грамм.

958 проба: 3 310 грн/грамм.

999 проба: 3 310 грн/грамм.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит алюминий в Украине в июне. Еще мы собрали цены на чермет, медь и латунь.

Также мы писали, что в Украине в мае выросла инфляция на потребительском рынке. Согласно этим данным уровень базовой инфляции предыдущего месяца по сравнению с апрелем составил 0,3%, с начала текущего года — 2,8%.