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Ціни на золото в Україні — скільки коштує 1 г дорогоцінного металу в червні

13 червня 2024 06:40
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Ірина Шпак
редактор
Ціни на золото — скільки коштує 1 г в Україні 13 червня
Золоті злитки. Фото: Bloomberg
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Після тривалого періоду зростання, ціни на золото в Україні почали знижуватися. Основними причинами цього спаду є зміцнення гривні, зниження попиту на світових ринках, а також стабілізація економічної ситуації всередині країни.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 г золота в Україні у червні.

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Цікаві факти про золото

Золото, одне з найцінніших металів на Землі, має унікальні властивості, що роблять його надзвичайно важливим у різних сферах життя. Воно настільки рідкісне, що загальна кількість видобутого золота за всю історію людства могла б поміститися в куб розміром близько 21 метра з кожного боку. Важливо зазначити, що це надзвичайно пластичний і ковкий метал: один грам золота можна розтягнути в тонкий дріт довжиною понад 2 кілометри або розкотити в аркуш товщиною всього 0,000018 сантиметра.

Золото також відіграє важливу роль у високотехнологічних галузях. Завдяки своїй високій електропровідності та стійкості до корозії, воно широко використовується в електроніці для виготовлення контактів та мікросхем. Цікаво, що близько 10% світового запасу золота використовується саме в технологічному секторі. Окрім цього, цей дорогоцінний метал має унікальні медичні застосування, зокрема в стоматології та для виготовлення біоінертних імплантатів, які не викликають алергічних реакцій і не відторгаються організмом.

Де в Україні найдорожче скуповують золото

Найдорожче скуповують золото в Україні у великих містах, зокрема в Києві, Одесі та Львові. Це зумовлено високим попитом на дорогоцінні метали в цих регіонах, де зосереджена більша кількість ломбардів, ювелірних магазинів і спеціалізованих пунктів скупки золота.

Найвищі ціни на скуповування золота в Україні пропонують у таких містах:

  • Київ — столиця України, де завдяки високій конкуренції серед ломбардів і ювелірних магазинів пропонуються найвигідніші ціни.
  • Одеса — портове місто з активною торгівлею дорогоцінними металами, що зумовлює високі ціни на золото.
  • Львів — економічний і культурний центр Західної України, де розвинений ринок скуповування золота.
  • Харків — великий промисловий центр зі значною кількістю ломбардів, що пропонують високі ціни.
  • Дніпро — важливий промисловий і торговий центр, де ціни на скуповування золота залишаються високими.

Ціни на золото в Україні

Закупівельні ціни на золото від Національного банку України:

  • Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів): 2 975,35 грн/грам.
  • Банківський метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості: 2 966,42 грн/грам.
  • Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 2 945,60 грн/грам.

Закупівельні ціни на золото у брухті від Національного банку України:

  • 333 проба: 980,88 грн/грам.
  • 375 проба: 1 104,60 грн/грам.
  • 500 проба: 1 472,80 грн/грам.
  • 583 проба: 1 717,28 грн/грам.
  • 585 проба: 1 723,18 грн/грам.
  • 750 проба: 2 209,20 грн/грам.
  • 900 проба: 2 651,04 грн/грам.
  • 916 проба: 2 698,17 грн/грам.
  • 958 проба: 2 821,88 грн/грам.
  • 999 проба: 2 942,65 грн/грам.
  • 999,9 проба: 2 945,31 грн/грам.

Середня ціна на золото в ломбардах України: 

  • 333 проба: 970 грн/грам.
  • 375 проба: 1 255 грн/грам.
  • 500 проба: 1 715 грн/грам.
  • 583 проба: 1 880 грн/грам.
  • 585 проба: 1 900 грн/грам.
  • 750 проба: 2 330 грн/грам.
  • 900 проба: 3 025 грн/грам.
  • 916 проба: 3 120 грн/грам.
  • 958 проба: 3 310 грн/грам.
  • 999 проба: 3 310 грн/грам.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує алюміній в Україні у червні. Ще ми зібрали ціни на чормет, мідь та латунь.

Також ми писали, що в Україні у травні зросла інфляція на споживчому ринку. Згідно з цими даними, рівень базової інфляції попереднього місяця  порівняно із квітнем становив 0,3%, з початку поточного року — 2,8%.

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