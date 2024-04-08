Цена за 1 г золота в Украине по состоянию на 8 апреля 2024 года

Слитки золота. Фото: Bloomberg

Цены на золото в Украине продолжают стремительно расти, что создает благоприятные условия для владельцев этого драгоценного металла. Сейчас выгодное время для продажи, поскольку это может принести неплохую прибыль.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 г золота в Украине в апреле.

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Интересные факты о золоте

Золото всегда являлось символом богатства, власти и престижа. В древние времена, когда в основном не существовало денег, золото использовалось как универсальное обменное средство, определявшее его ценность в огромных культурах, таких как античный Рим, Греция и Египет. В некоторых культурах золото было связано с богами и считалось священным металлом.

Одним из самых известных золотых находок является золотое сокровище Тутанхамона, открытое в 1922 году. Клад включал в себя более 5000 предметов, из которых многие были золотыми, в том числе маска фараона, которая стала одним из самых известных артефактов древнего Египта.

Куда выгоднее сдать золото

Сдавать золото можно в ломбарды, ювелирные или специализированные компании, занимающиеся выкупом драгоценных металлов. Каждый из этих вариантов имеет свои преимущества и недостатки, и выбор зависит от ваших потребностей и предпочтений.

Ломбарды могут предложить вам скорую наличность, но цены на выкуп могут быть ниже, поскольку они часто берут на себя риск и затраты на переработку. В ювелирных магазинах можно получить лучшую цену за золото, потому что они могут использовать его для изготовления новых изделий. Специализированные компании по выкупу золота могут предложить конкурентоспособные цены и быструю сделку, но следует проверить их репутацию и условия сделки перед тем, как сдавать золото.

Цены на золото в Украине.

Закупочные цены на золото от Национального банка Украины по состоянию на 8 апреля:

Банковский металл (доведен до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами): 2 844,48 грн/грамм.

Банковский металл, нуждающийся в доведении его признанным производителями до стандартов качества: 2 835,95 грн/грамм.

Золото, не отвечающее требованиям качества банковских металлов: 2816,04 грн/грамм.

Закупочные цены на золото в металлоломе от Национального банка Украины:

333 проба: 937,74 грн/грамм.

375 проба: 1 056,02 грн/грамм.

500 проба: 1 408,02 грн/грамм.

583 проба: 1 641,75 грн/грамм.

585 проба: 1 647,38 грн/грамм.

750 проба: 2 112,03 грн/грамм.

900 проба: 2 534,44 грн/грамм.

916 проба: 2 579,49 грн/грамм.

958 проба: 2 697,49 грн/грамм.

999 проба: 2 813,22 грн/грамм.

999,9 проба: 2 815,76 грн/грамм.

Средняя цена на золото в ломбардах Украины:

333 проба: 935 грн/грамм.

375 проба: 1 310 грн/грамм.

500 проба: 1 425 грн/грамм.

583 проба: 1 890 грн грн/грамм.

585 проба: 1 930 грн/грамм.

750 проба: 2 390 грн/грамм.

900 проба: 2 905 грн/грамм.

916 проба: 2 930 грн/грамм.

958 проба: 3 110 грн/грамм.

999 проба: 3 230 грн/грамм.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит медь в Украине в апреле. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть хорошим дополнительным источником дохода.

Также мы писали, сколько стоит латунь в Украине. Это довольно дорогой металл, который можно сдать. Также мы собрали цены на алюминий и чермет.