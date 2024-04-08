Ціна за 1 г золота в Україні станом на 8 квітня 2024 року

Ціни на золото в Україні — скільки коштують дорогоцінні метали у квітні
Ціни на золото в Україні продовжують стрімко зростати, що створює сприятливі умови для власників цього дорогоцінного металу. Зараз — вигідний час для продажу, оскільки це може принести непоганий прибуток.
Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 г золота в Україні у квітні.
Цікаві факти про золото
Золото завжди було символом багатства, влади і престижу. У давні часи, коли в основному не існувало грошей, золото використовувалося як універсальний обмінний засіб, що визначало його цінність у величезних культурах, таких як античний Рим, Греція та Єгипет. У деяких культурах золото було пов'язане з богами і вважалося священним металом.
Одним із найвідоміших золотих знахідок є золотий скарб Тутанхамона, що був відкритий в 1922 році. Скарб включав в себе більше ніж 5000 предметів, з яких багато були золотими, в тому числі маска фараона, яка стала однією з найбільш відомих артефактів давнього Єгипту.
Куди вигідніше здати золото
Здавати золото можна в ломбарди, ювелірні або спеціалізовані компанії, що займаються викупом дорогоцінних металів. Кожен з цих варіантів має свої переваги і недоліки, і вибір залежить від ваших потреб і вподобань.
Ломбарди можуть запропонувати вам швидку готівку, але ціни на викуп можуть бути нижчими, оскільки вони часто беруть на себе ризик і витрати на переробку. У ювелірних магазинах можна отримати кращу ціну за золото, оскільки вони можуть використати його для виготовлення нових виробів. Спеціалізовані компанії з викупу золота можуть запропонувати конкурентоспроможні ціни і швидку операцію, але слід перевірити їх репутацію та умови угоди перед тим, як здавати золото.
Ціни на золото в Україні
Закупівельні ціни на золото від Національного банку України станом на 8 квітня:
- Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів): 2 844,48 грн/грам.
- Банківський метал, який потребує доведення його визнаним виробниками до стандартів якості: 2 835,95 грн/грам.
- Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 2816,04 грн/грам.
Закупівельні ціни на золото у брухті від Національного банку України:
- 333 проба: 937,74 грн/грам.
- 375 проба: 1 056,02 грн/грам.
- 500 проба: 1 408,02 грн/грам.
- 583 проба: 1 641,75 грн/грам.
- 585 проба: 1 647,38 грн/грам.
- 750 проба: 2 112,03 грн/грам.
- 900 проба: 2 534,44 грн/грам.
- 916 проба: 2 579,49 грн/грам.
- 958 проба: 2 697,49 грн/грам.
- 999 проба: 2 813,22 грн/грам.
- 999,9 проба: 2 815,76 грн/грам.
Середня ціна на золото в ломбардах України:
- 333 проба: 935 грн/грам.
- 375 проба: 1 310 грн/грам.
- 500 проба: 1 425 грн/грам.
- 583 проба: 1 890 грн грн/грам.
- 585 проба: 1 930 грн/грам.
- 750 проба: 2 390 грн/грам.
- 900 проба: 2 905 грн/грам.
- 916 проба: 2 930 грн/грам.
- 958 проба: 3 110 грн/грам.
- 999 проба: 3 230 грн/грам.
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