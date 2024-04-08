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Ціни на золото в Україні — скільки коштують дорогоцінні метали у квітні

8 квітня 2024 06:40
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Ірина Шпак
редактор
Ціна за 1 г золота в Україні станом на 8 квітня 2024 року
Зливки золота. Фото: Bloomberg
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Ціни на золото в Україні продовжують стрімко зростати, що створює сприятливі умови для власників цього дорогоцінного металу. Зараз — вигідний час для продажу, оскільки це може принести непоганий прибуток.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 г золота в Україні у квітні.

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Цікаві факти про золото

Золото завжди було символом багатства, влади і престижу. У давні часи, коли в основному не існувало грошей, золото використовувалося як універсальний обмінний засіб, що визначало його цінність у величезних культурах, таких як античний Рим, Греція та Єгипет. У деяких культурах золото було пов'язане з богами і вважалося священним металом.

Одним із найвідоміших золотих знахідок є золотий скарб Тутанхамона, що був відкритий в 1922 році. Скарб включав в себе більше ніж 5000 предметів, з яких багато були золотими, в тому числі маска фараона, яка стала однією з найбільш відомих артефактів давнього Єгипту.

Куди вигідніше здати золото

Здавати золото можна в ломбарди, ювелірні або спеціалізовані компанії, що займаються викупом дорогоцінних металів. Кожен з цих варіантів має свої переваги і недоліки, і вибір залежить від ваших потреб і вподобань.

Ломбарди можуть запропонувати вам швидку готівку, але ціни на викуп можуть бути нижчими, оскільки вони часто беруть на себе ризик і витрати на переробку. У ювелірних магазинах можна отримати кращу ціну за золото, оскільки вони можуть використати його для виготовлення нових виробів. Спеціалізовані компанії з викупу золота можуть запропонувати конкурентоспроможні ціни і швидку операцію, але слід перевірити їх репутацію та умови угоди перед тим, як здавати золото.

Ціни на золото в Україні

Закупівельні ціни на золото від Національного банку України станом на 8 квітня:

  • Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів): 2 844,48 грн/грам.
  • Банківський метал, який потребує доведення його визнаним виробниками до стандартів якості: 2 835,95 грн/грам.
  • Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 2816,04 грн/грам.

Закупівельні ціни на золото у брухті від Національного банку України:

  • 333 проба: 937,74 грн/грам.
  • 375 проба: 1 056,02 грн/грам.
  • 500 проба: 1 408,02 грн/грам.
  • 583 проба: 1 641,75 грн/грам.
  • 585 проба: 1 647,38 грн/грам.
  • 750 проба: 2 112,03 грн/грам.
  • 900 проба: 2 534,44  грн/грам.
  • 916 проба: 2 579,49 грн/грам.
  • 958 проба: 2 697,49 грн/грам.
  • 999 проба: 2 813,22 грн/грам.
  • 999,9 проба: 2 815,76  грн/грам.

Середня ціна на золото в ломбардах України: 

  • 333 проба: 935 грн/грам.
  • 375 проба: 1 310 грн/грам.
  • 500 проба: 1 425 грн/грам.
  • 583 проба: 1 890 грн грн/грам.
  • 585 проба: 1 930 грн/грам.
  • 750 проба: 2 390 грн/грам.
  • 900 проба: 2 905 грн/грам.
  • 916 проба: 2 930 грн/грам.
  • 958 проба: 3 110 грн/грам.
  • 999 проба: 3 230 грн/грам.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує мідь в Україні у квітні. У цей непростий для кожного українця час здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Також ми писали, скільки коштує латунь в Україні. Це досить дорогий метал, який також можна здати. Також ми зібрали ціни на алюміній та чормет.

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