Цены на недвижимость — в Киеве подешевели квартиры

На "вторичке" существенно снизилась стоимость квадратного метра

В Киеве на рынке недвижимости существенно изменились цены за последние полгода. В частности, на "вторичке" стоимость квадратного метра снизилась на 4 тысячи гривен.

Об этом свидетельствуют статистические данные портала M2 Bomber.

Снижение цен на квартиры

По этим данным, с 26 июля прошлого года по конец января текущего года цены снизились на 7,4%. В среднем стоимость упала с 53,86 тыс. грн до 49,88 тыс. грн.

В то же время, за месяц цена снизилась несущественно, с 50,26 тыс. грн до 49,88 тыс. грн, лишь на 386 грн.

Несмотря на такое падение цен, если брать статистику за год, стоимость квадратного метра вторичного жилья повысилась на 3,18 тыс. грн (с 46,7 тыс. грн до 49,88 тыс. грн).

Как отмечают аналитики, наименьшая цена квадратного метра недвижимости зафиксирована в Деснянском районе — 40,28 тыс. грн.

В пятерке лидеров по низкой стоимости:

Дарницкий — 45,22 тыс. грн;

Святошинский — 45,65 тыс. грн;

Днепровский — 47,06 тыс. грн;

Подольский — 47,48 тыс. грн.

Самые высокие предложения за квадратный метр:

в Печерском районе — 80,01 тыс. грн;

Голосеевском — 57,64 тыс. грн;

Шевченковском — 57,15 тыс. грн;

Соломенском — 50,65 тыс. грн;

Оболонском — 49,62 тыс. грн.

Ожидаемые цены на недвижимость

По словам специалистов, цены на новостройки в 2023 году будут определять себестоимость материалов и логистики. Кроме того, на продолжение строительства влияет и разминирование городов, ситуация с поврежденными железнодорожными путями. Все это вместе может спровоцировать рост цен, но без резких перепадов.

Напомним, в Украине на фоне войны на рынке недвижимости сократился спрос не только на жилье в новостройках. Меньше покупателей теперь и на "вторичке".

Ситуация на рынке аренды жилья в течение года изменялась в зависимости от ситуации в стране. Цены на жилье в западных регионах страны выросли, по меньшей мере, вдвое из-за наплыва переселенцев. А в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой областях цены аренды выросли еще более ощутимо.