Ціни на нерухомість — у Києві здешевшали квартири

Ціни у Києві ідуть на спад: скільки зараз коштує нерухомість
У Києві на ринку нерухомості істотно змінилися ціни за останні пів року. Зокрема, на "вторинці" вартість квадратного метра знизилась на 4 тисячі гривень.
Про це свідчать статистичні дані порталу M2 Bomber.
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Зниження цін на квартири
За цими даними, з 26 липня минулого року до кінця січня поточного року ціни знизилися на 7,4%. У середньому вартість впала з 53,86 тис. грн до 49,88 тис. грн.
Водночас за місяць ціна знизилася неістотно, з 50,26 тис. грн до 49,88 тис. грн, лише на 386 грн.
Попри таке падіння цін, якщо брати статистику за рік, то вартість квадратного метра вторинного житла підвищилась на 3,18 тис. грн (з 46,7 тис. грн до 49,88 тис. грн).
Як зазначають аналітики, найменшу ціну за квадратний метр нерухомості зафіксовано у Деснянському районі — 40,28 тис. грн.
У п'ятірці лідерів за низькою вартістю:
- Дарницький — 45,22 тис. грн;
- Святошинський — 45,65 тис. грн;
- Дніпровський — 47,06 тис. грн;
- Подільський — 47,48 тис. грн.
Найвищі пропозиції за квадратний метр:
- у Печерському районі — 80,01 тис. грн;
- Голосіївському — 57,64 тис. грн;
- Шевченківському — 57,15 тис. грн;
- Солом'янському — 50,65 тис. грн;
- Оболонському — 49,62 тис. грн.
Які очікуються ціни на нерухомість
За словами фахівців, ціни на новобудови у 2023 році визначатиме собівартість матеріалів та логістики. Окрім того, на продовження будівництва впливатиме і розмінування міст, ситуація із пошкодженими залізничними шляхами. Все це разом може спровокувати зростання цін, проте без різких перепадів.
Нагадаємо, в Україні на тлі війни на ринку нерухомості скоротився попит не тільки на житло в новобудовах. Менше покупців тепер і на "вторинці".
Ситуація на ринку оренди житла протягом року змінювалась залежно від ситуації в країні. Ціни на житло в західних регіонах країни зросли щонайменше удвічі через наплив переселенців. А в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій областях ціни оренди зросли ще відчутніше.