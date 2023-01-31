Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Ціни у Києві ідуть на спад: скільки зараз коштує нерухомість arrow

Ціни у Києві ідуть на спад: скільки зараз коштує нерухомість

31 січня 2023 09:23
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Ціни на нерухомість — у Києві здешевшали квартири
На "вторинці" суттєво знизилась вартість квадратного метра
lis.jpg - Ксенія Лисновська

У Києві на ринку нерухомості істотно змінилися ціни за останні пів року. Зокрема, на "вторинці" вартість квадратного метра знизилась на 4 тисячі гривень.

Про це свідчать статистичні дані порталу M2 Bomber.

Читайте також:

Зниження цін на квартири

За цими даними, з 26 липня минулого року до кінця січня поточного року ціни знизилися на 7,4%. У середньому вартість впала з 53,86 тис. грн до 49,88 тис. грн.

Водночас за місяць ціна знизилася неістотно, з 50,26 тис. грн до 49,88 тис. грн, лише на 386 грн.

Попри таке падіння цін, якщо брати статистику за рік, то вартість квадратного метра вторинного житла підвищилась на 3,18 тис. грн (з 46,7 тис. грн до 49,88 тис. грн).

Як зазначають аналітики, найменшу ціну за квадратний метр нерухомості зафіксовано у Деснянському районі — 40,28 тис. грн.

У п'ятірці лідерів за низькою вартістю:

  • Дарницький — 45,22 тис. грн;
  • Святошинський — 45,65 тис. грн;
  • Дніпровський — 47,06 тис. грн;
  • Подільський — 47,48 тис. грн.

Найвищі пропозиції за квадратний метр:

  • у Печерському районі — 80,01 тис. грн;
  • Голосіївському — 57,64 тис. грн;
  • Шевченківському — 57,15 тис. грн;
  • Солом'янському — 50,65 тис. грн;
  • Оболонському — 49,62 тис. грн.

Які очікуються ціни на нерухомість

За словами фахівців, ціни на новобудови у 2023 році визначатиме собівартість матеріалів та логістики. Окрім того, на продовження будівництва впливатиме і розмінування міст, ситуація із пошкодженими залізничними шляхами. Все це разом може спровокувати зростання цін, проте без різких перепадів.

Нагадаємо, в Україні на тлі війни на ринку нерухомості скоротився попит не тільки на житло в новобудовах. Менше покупців тепер і на "вторинці".

Ситуація на ринку оренди житла протягом року змінювалась залежно від ситуації в країні. Ціни на житло в західних регіонах країни зросли щонайменше удвічі через наплив переселенців. А в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій областях ціни оренди зросли ще відчутніше.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

Ексклюзив

11:14 Селезньов сказав, на яких напрямках ворог має ініціативу

11:14 "Арсенал" помститься "Челсі" за Михайла Мудрика: планується гучний трансфер

11:12 Регулятор оштрафував за відключення світла чергових порушників-обленерго

Новина з відео

11:07 Світлана Тарабарова розсекретила стать третьої дитини

10:56 Резніков обговорить з Макроном питання передачі Україні винищувачів F-16, — ЗМІ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:55 В Чорному морі окупанти збільшили кількість кораблів

Новина з фото

10:39 "Євробачення-2023" показало лого та слоган конкурсу: в соцмережах це назвали плагіатом

10:35 Олександр Усик розповів, що йому пишуть росіяни: їх важко назвати людьми

Новина з фото

10:31 Два роки клопіткої роботи: астрономи створили найбільш деталізоване зображення Чумацького Шляху

10:27 Тепер як в Європі: Одеська єпархія Православної церкви України визначилась, коли відзначатиме Різдво

Новина з відео

11:07 Світлана Тарабарова розсекретила стать третьої дитини

Новина з відео

10:00 Фонд Вадима Столара передав дрони Головному управлінню розвідки

Новина з відео

09:00 Гороскоп на 31 січня: Тельцям — подбати про здоров'я, Стрільцям — контролювати емоції

Новина з відео

06:45 Іменини Оксани 2023: оригінальні та красиві привітання у прозі, віршах та листівках

Новина з відео

20:45 Магнітні бурі у лютому 2023: коли Землю накриє потужний удар

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

20:24 Краще не розповідати: окупант поскаржився братові, що позиції росіян обстрілюють свої ж

Новина з відео

16:45 У рф дефіцит ракет і дронів: ЗСУ пояснили, що далі можна очікувати від окупантів

Новина з відео

16:29 Зеленський з прем'єркою Данії відвідали Миколаїв: де вони побували

Новина з відео

14:24 ​​​​​​​Нічний удар по Харкову: тіло загиблої жінки досі не знайшли

Новина з відео

14:22 Зеленський здійснив робочу поїздку до Миколаївщини: подробиці візиту

Ексклюзив

11:14 Селезньов сказав, на яких напрямках ворог має ініціативу

08:00 Як Європа виживає без російського газу

Ексклюзив

18:00 Трагедія над Броварами: чому впав міністерський вертоліт — версії

14:00 "Бавовна" в Ірані: деталі удару по союзнику путіна та що означає "останнє попередження"

08:00 Насильники, грабіжники, вбивці: як у росії реагують на масове повернення зеків Пригожина

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

16:00 "Росіяни дохнуть, живі переступають через мертвих і знову лізуть на наші позиції", — позивний "Відьма"

Ексклюзив

13:00 Вартість хліба може зрости: які передумови для цього є на Одещині

Ексклюзив

12:00 "Поєднавши різні запахи — наприклад, рослин і фаст-фуду — передати суть міста неможливо": авторка "іменного" парфуму Варшави для Новини.LIVE

Ексклюзив

08:00 Українська зброя: чим ЗСУ посилили свою міць. Кораблі

17:00 П'ять правил, як розмовляти з прихильниками теорій змови

Актуальне по темі

None 31 Січень 11:14

Селезньов сказав, на яких напрямках ворог має ініціативу

None 31 Січень 09:43

"Арсенал" помститься "Челсі" за Михайла Мудрика: планується гучний трансфер

None 31 Січень 11:22

Регулятор оштрафував за відключення світла чергових порушників-обленерго

None 31 Січень 11:07

Світлана Тарабарова розсекретила стать третьої дитини

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB