Цены "взлетели": в мире растет дефицит на дизельное топливо

Сотрудник АЗС заправляет авто. Фото: Новини.LIVE

Мировые нефтеперерабатывающие заводы не успевают производить достаточное количество дизельного горючего, провоцируя новый виток инфляции и лишая страны топлива для промышленности и транспорта. Они стремились удовлетворить резкий спрос на другие виды горючего.

Об этом сообщает Bloomberg.

Читайте также:

Дефицит дизельного топлива

Руководитель отдела рынка нефти Международного энергетического агентства Торил Босони заявил, что есть риск наблюдать продолжающуюся напряженность на рынке, особенно для дистиллятов, в зимние месяцы.

Как известно, цены в США на дизельное топливо в четверг подскочили выше 140 долларов до самого высокого уровня за всю историю для этого времени года. Европейский эквивалент взлетел на 60% с лета. Отмечается, что ситуация сложна, в том числе и из-за сильной жары в Северном полушарии этим летом, которая заставила многие заводы работать медленнее, чем обычно.

Цены на дизельное топливо. Фото: Bloomberg

Ситуация может еще и ухудшиться, поскольку Саудовская Аравия и Россия уменьшили добычу сырой нефти, богатой дизельем.

"5 сентября обе страны объявили, что продлят эти ограничения до конца года, как раз в период, когда спрос на топливо обычно растет", — говорится в сообщении.

Также известно, что на текущей неделе (18-24 сентября) ожидается рост стоимости бензина на украинских АЗС еще на 1 гривну за литр. А при сохранении динамики роста цен на нефть в начале октября цены на топливо вполне могут добиться отметки 60 грн/л.

Цены на топливо в Украине 18 сентября

По информации сайта, занимающегося мониторингом цен, сейчас топливо в Украине в среднем стоит так:

A-95+ — 57,99 грн/л;

A95 — 55,99 грн/л;

A92 — 55,49 грн/л;

Дизель — 55,99 грн/л;

Газ — 25,98 грн/л.

Напомним, в Одессе компания "Укр-Петроль", специализирующаяся на поставках горючего, вынуждена была заплатить значительный штраф в сумме 340 тыс. гривен. Такая ответственность наложена на компанию за нарушение требований Закона Украины "О государственном рыночном надзоре и контроле непродовольственной продукции".