Цены "взлетели": в мире растет дефицит на дизельное топливо
Мировые нефтеперерабатывающие заводы не успевают производить достаточное количество дизельного горючего, провоцируя новый виток инфляции и лишая страны топлива для промышленности и транспорта. Они стремились удовлетворить резкий спрос на другие виды горючего.
Об этом сообщает Bloomberg.
Дефицит дизельного топлива
Руководитель отдела рынка нефти Международного энергетического агентства Торил Босони заявил, что есть риск наблюдать продолжающуюся напряженность на рынке, особенно для дистиллятов, в зимние месяцы.
Как известно, цены в США на дизельное топливо в четверг подскочили выше 140 долларов до самого высокого уровня за всю историю для этого времени года. Европейский эквивалент взлетел на 60% с лета. Отмечается, что ситуация сложна, в том числе и из-за сильной жары в Северном полушарии этим летом, которая заставила многие заводы работать медленнее, чем обычно.
Ситуация может еще и ухудшиться, поскольку Саудовская Аравия и Россия уменьшили добычу сырой нефти, богатой дизельем.
"5 сентября обе страны объявили, что продлят эти ограничения до конца года, как раз в период, когда спрос на топливо обычно растет", — говорится в сообщении.
Также известно, что на текущей неделе (18-24 сентября) ожидается рост стоимости бензина на украинских АЗС еще на 1 гривну за литр. А при сохранении динамики роста цен на нефть в начале октября цены на топливо вполне могут добиться отметки 60 грн/л.
Цены на топливо в Украине 18 сентября
По информации сайта, занимающегося мониторингом цен, сейчас топливо в Украине в среднем стоит так:
A-95+ — 57,99 грн/л;
A95 — 55,99 грн/л;
A92 — 55,49 грн/л;
Дизель — 55,99 грн/л;
Газ — 25,98 грн/л.
Напомним, в Одессе компания "Укр-Петроль", специализирующаяся на поставках горючего, вынуждена была заплатить значительный штраф в сумме 340 тыс. гривен. Такая ответственность наложена на компанию за нарушение требований Закона Украины "О государственном рыночном надзоре и контроле непродовольственной продукции".