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Ціни "злетіли": у світі зростає дефіцит на дизельне пальне

18 вересня 2023 09:17
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Ціни "злетіли": у світі зростає дефіцит на дизельне пальне
Працівник АЗС заправляє авто. Фото: Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Світові нафтопереробні заводи не встигають виробляти достатньої кількості дизельного пального, провокуючи новий виток інфляції, і позбавляючи країни палива для промисловості і транспорту. Вони прагнули задовольнити різкий попит на інші види пального.

Про це повідомляє Bloomberg

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Дефіцит дизельного пального 

Керівник відділу ринку нафти Міжнародного енергетичного агентства Торіл Босоні заявив, що є ризик спостерігати триваючу напруженість на ринку, особливо для дистилятів, у зимові місяці. 

Як відомо, ціни в США на дизельне пальне в четвер підскочили вище 140 доларів до найвищого рівня за всю історію для цієї пори року. Європейський еквівалент злетів на 60% з літа. Зазначається, що ситуація є складною, зокрема, й через сильну спеку в Північній півкулі цього літа, яка змусила багато заводів працювати повільніше, ніж зазвичай.

ціни на пальне
Ціни на дизельне пальне. Фото: Bloomberg 

Ситуація може ще й погіршитись, оскільки Саудівська Аравія та Росія зменшили видобуток сирої нафти, яка багата на дизель.

"5 вересня обидві країни оголосили, що продовжать ці обмеження до кінця року, якраз в період, коли попит на паливо зазвичай зростає", — йдеться у повідомленні. 

Також відомо, що на цьому тижні (18-24 вересня) очікується зростання вартості бензину на українських АЗС ще на 1 гривню за літр. А при збереженні динаміки росту цін на нафту на початку жовтня ціни на пальне цілком можуть досягти позначки 60 грн/л.

Ціни на пальне в Україні 18 вересня

За інформацією сайту, який займається моніторингом цін, зараз пальне в Україні в середньому коштує так:

A-95+ — 57,99 грн/л;

A95 — 55,99 грн/л;    

A92 — 55,49 грн/л; 

Дизель — 55,99 грн/л;

Газ — 25,98 грн/л. 

Нагадаємо, в Одесі компанія "Укр-Петроль", яка спеціалізується на постачанні пального, змушена була сплатити значний штраф у сумі 340 тис. гривень. Така відповідальність накладена на компанію за порушення вимог Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції".

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