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Этого не должно было произойти — пенсионный фонд ошеломил откровенным фото в соцсети

28 марта 2024 11:10
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Пенсионный фонд ошеломил откровенным фото в Telegram
Удивленная женщина. Фото: CNN
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Пользователи мессенджера Telegram, которые в ночь на 28 марта зашли почитать новости Пенсионного фонда Украины на его официальном канале были очень удивлены, увидев последнее сообщение. Он представлял собой эротическую фотографию женских ягодиц в кружевных трусах.

Скриншотами пикантного сообщения поделились пользователи соцсетей.

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Фото ягодиц на аккаунте Пенсионного фонда Украины
Скандальное сообщение ПФУ. Фото: соцсети

Сообщение на официальном аккаунте Пенсионного фонда Украины было опубликовано в четверг, 28 марта, в 2:18 ночи. При этом фотографию женских ягодиц довольно долго не удаляли с ленты. На пикантное фото можно было посмотреть почти два часа. Впрочем, судя по реакциям пользователей, которых за это время собралось достаточно много, фото им понравилось.

Фото ягодиц на аккаунте Пенсионного фонда Украины
Время удаления фотографии на канале Пенсионного фонда. Фото: соцсети

Напомним, мы писали, что певица Мэрайя Кэри празднует свою 55-летнюю. Артистка поделилась галереей фотографий, на которых она лежит на песчаном пляже в тесном голубом платье.

Также мы рассказывали, что бас-гитаристка итальянской группы Måneskin Виктория де Анджелис примерила одежду украинского бренда Anoeses. Она выбрала для себя латексные бра и чулки из новой коллекции.

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