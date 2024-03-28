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Цього не мало статись — Пенсійний фонд приголомшив відвертим фото в соцмережі

28 березня 2024 11:10
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Пенсійний фонд приголомшив відвертим фото в Telegram
Здивована жінка. Фото: CNN
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Користувачі месенджера Telegram, які у ніч проти 28 березня зайшли почитати новини Пенсійного фонду України на його офіційному каналі, були дуже здивовані, коли побачили останній допис. Він являв собою еротичну фотографію жіночих сідниць у мереживних трусах.

Скриншотами пікантного допису поділились користувачі соцмереж.

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Фото сідниць на акаунті Пенсійного фонду України
Скандальний допис ПФУ. Фото: соцмережі

Допис на офіційному акаунті Пенсійного фонду України було опубліковано у четвер, 28 березня, о 2:18 ночі. При цьому світлину жіночих сідниць досить довго не видаляли зі стрічки. На пікантне фото можна було подивитись протягом майже двох годин. Втім, судячи з реакцій користувачів, яких за цей час назбиралось досить багато, фото їм сподобалось. 

Фото сідниць на акаунті Пенсійного фонду України
Час видалення світлини на каналі Пенсійного Фонду. Фото: соцмережі

 Нагадаємо, ми писали, що співачка Мерайя Кері святкує своє 55-річчя. Артистка поділилася галереєю фотографій, на яких вона лежить на піщаному пляжі в тісній блакитній сукні.

Також ми розповідали, що бас-гітаристка італійського гурту Måneskin Вікторія де Анджеліс приміряла одяг від українського бренду Anoeses. Вона обрала для себе латексне бра та панчохи з нової колекції.

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