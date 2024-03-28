Пенсійний фонд приголомшив відвертим фото в Telegram

Здивована жінка. Фото: CNN

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Користувачі месенджера Telegram, які у ніч проти 28 березня зайшли почитати новини Пенсійного фонду України на його офіційному каналі, були дуже здивовані, коли побачили останній допис. Він являв собою еротичну фотографію жіночих сідниць у мереживних трусах.

Скриншотами пікантного допису поділились користувачі соцмереж.

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Допис на офіційному акаунті Пенсійного фонду України було опубліковано у четвер, 28 березня, о 2:18 ночі. При цьому світлину жіночих сідниць досить довго не видаляли зі стрічки. На пікантне фото можна було подивитись протягом майже двох годин. Втім, судячи з реакцій користувачів, яких за цей час назбиралось досить багато, фото їм сподобалось.

Час видалення світлини на каналі Пенсійного Фонду. Фото: соцмережі

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