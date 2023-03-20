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Турция приостановила транзит подсанкционных товаров в россию, — Reuters

20 марта 2023 16:14
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С 1 марта товары не будут переправляться на территорию России, если на них распространяются санкции
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На фоне усиления давления США и Европы на Анкару, Турция в этом месяце приостановила транзит в россию товары, подпадающие под санкции Запада   .  

Об этом сообщает Reuters.   

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Что известно

Как пишет издание, правительство Турции передало компаниям список запрещенных иностранных товаров и поручило им не переправлять их в россию с 1 марта.

Глава Стамбульской ассоциации экспортеров черных и цветных металлов Четин Текделиоглу заявил, что любые товары из этого списка заблокированы для ввоза из россии вне зависимости от страны происхождения.

В то же время официальный представитель отмечает, что Анкара дала Европейской комиссии устные заверения в том, что с 1 марта товары не будут переправляться на территорию россии, если на них распространяются санкции и экспортный контроль ЕС, США или Великобритании.

Отношения Турции и россии

Отметим, из-за вторжения россии в Украину западные страны ввели рекордные санкции против москвы. Впрочем, это не помешало Турции оставить открытыми каналы снабжения. В ответ Вашингтон в прошлом месяце предупредил об экспорте химикатов, микрочипов и других продуктов, которые могут использовать москва в военных целях.

"Член НАТО Анкара стремилась сбалансировать свои хорошие отношения как с москвой, так и с Киевом в условиях войны. Она принципиально выступает против санкций, но заявляет, что в Турции их не удастся обойти, и что поставляемая продукция не может быть использована российскими военными", — говорится в сообщении.

Ввиду "серьезных предупреждений" западных правительств это была "возможность" избежать конфронтации с ЕС, куда половина турецкого экспорта попадает в рамках единого таможенного союза, заявил журналистам Текделиоглу.

"Был список ограничений на реэкспорт из зон свободной торговли в россию с марта, и было дано указание", — сказал он.

Напомним, недавно Владимир Зеленский объявил новые санкции против россии и ее иранских и сирийских приспешников. Всего в санкционный список вошли более 400 физических и юридических лиц.

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