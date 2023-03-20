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Туреччина призупинила транзит підсанкційних товарів до росії, — Reuters

20 березня 2023 16:14
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З 1 березня товари не переправлятимуться на територію росії, якщо на них поширюються санкції
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На тлі посилення тиску США та Європи на Анкару, Туреччина цього місяця призупинила тра нзит  до ро   сії товарів, що підпадають під санкції Заходу . 

Про це повідомляє Reuters.  

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Що відомо

Як пише видання, уряд Туреччини передав компаніям список заборонених іноземних товарів і доручив їм не переправляти їх до росії з 1 березня.

Голова Стамбульської асоціації експортерів чорних та кольорових металів Четін Текделіоглу заявив, що будь-які товари із цього списку заблоковані для ввезення з росії незалежно від країни походження.

Натомість офіційний представник зазначає, що Анкара дала Європейській комісії усні запевнення у тому, що з 1 березня товари не переправлятимуться на територію росії, якщо на них поширюються санкції та експортний контроль ЄС, США чи Великобританії.

Стосунки Туреччини і росії

Зазначимо, через вторгнення рф в Україну західні країни запровадили рекордні санкції проти москви. Утім, це не завадило Туреччині залишити відкритими канали постачання. У відповідь Вашингтон минулого місяця попередив про експорт хімікатів, мікрочипів та інших продуктів, які можуть бути використані москвою у військових цілях.

"Член НАТО Анкара прагнула збалансувати свої добрі стосунки як з москвою, так і з Києвом за умов війни. Вона принципово виступає проти санкцій, але заявляє, що в Туреччині їх не вдасться обійти, і що ніяка продукція, що поставляється, не може бути використана російськими військовими", — йдеться у повідомленні.

Зважаючи на "серйозні попередження" західних урядів, це була "можливість" уникнути конфронтації з ЄС, куди половина турецького експорту потрапляє в рамках єдиного митного союзу, заявив журналістам Текделіоглу.

"Був список обмежень на реекспорт із зон вільної торгівлі до росії з березня, і було надано вказівку", — сказав він.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський оголосив нові санкції проти росії та її іранських і сирійських посіпак. Загалом, до санкційного списку увійшло понад 400 фізичних і юридичних осіб.

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