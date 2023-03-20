Туреччина призупинила транзит підсанкційних товарів до росії, — Reuters

З 1 березня товари не переправлятимуться на територію росії, якщо на них поширюються санкції

На тлі посилення тиску США та Європи на Анкару, Туреччина цього місяця призупинила тра нзит до ро сії товарів, що підпадають під санкції Заходу .

Про це повідомляє Reuters.

Що відомо

Як пише видання, уряд Туреччини передав компаніям список заборонених іноземних товарів і доручив їм не переправляти їх до росії з 1 березня.

Голова Стамбульської асоціації експортерів чорних та кольорових металів Четін Текделіоглу заявив, що будь-які товари із цього списку заблоковані для ввезення з росії незалежно від країни походження.

Натомість офіційний представник зазначає, що Анкара дала Європейській комісії усні запевнення у тому, що з 1 березня товари не переправлятимуться на територію росії, якщо на них поширюються санкції та експортний контроль ЄС, США чи Великобританії.

Стосунки Туреччини і росії

Зазначимо, через вторгнення рф в Україну західні країни запровадили рекордні санкції проти москви. Утім, це не завадило Туреччині залишити відкритими канали постачання. У відповідь Вашингтон минулого місяця попередив про експорт хімікатів, мікрочипів та інших продуктів, які можуть бути використані москвою у військових цілях.

"Член НАТО Анкара прагнула збалансувати свої добрі стосунки як з москвою, так і з Києвом за умов війни. Вона принципово виступає проти санкцій, але заявляє, що в Туреччині їх не вдасться обійти, і що ніяка продукція, що поставляється, не може бути використана російськими військовими", — йдеться у повідомленні.

Зважаючи на "серйозні попередження" західних урядів, це була "можливість" уникнути конфронтації з ЄС, куди половина турецького експорту потрапляє в рамках єдиного митного союзу, заявив журналістам Текделіоглу.

"Був список обмежень на реекспорт із зон вільної торгівлі до росії з березня, і було надано вказівку", — сказав він.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський оголосив нові санкції проти росії та її іранських і сирійських посіпак. Загалом, до санкційного списку увійшло понад 400 фізичних і юридичних осіб.