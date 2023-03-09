Турция остановила транзит санкционных товаров в россию, — росСМИ

Такой шаг со стороны Турции стал настоящим сюрпризом для российских закупщиков

Таможенная система Турции блокирует оформление транзита санкционных грузов в россию. Речь идет о товарах, следующих за так называемым параллельным импортом.

Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на участников российского рынка.

Что известно

Сообщается, что в среду россия начала получать информацию от агентов, что транзитные для Турции грузы больше не будут отправлять в рф.

По их словам, 8 марта в стране стали получать письма о том, что таможенная система Турции блокирует транзитное оформление грузов нетурецкого происхождения.

"Сегодня утром попытались еще раз оформить, но система действительно все блокирует", — сказал гендиректор компании "Оптималог" Георгий Властопуло.

Официальные приказы и постановления власти Турции не публиковали, ведь тогда пришлось бы признать факт поставки санкционной продукции для россии.

Издание пишут, что остановку транзита связывают с визитом госсекретаря США Энтони Блинкена в Турцию.

Напомним, несколько дней назад находящееся под санкциями российское грузовое судно прошло пролив Босфор и направляется в Новороссийск. На борту возможно оружие.