Туреччина зупинила транзит санкційних товарів до росії, — росЗМІ
Митна система Туреччини блокує оформлення транзиту санкційних вантажів до росії. Йдеться про товари, які йдуть за так званим паралельним імпортом.
Про це повідомляють росЗМІ із посиланням на учасників російського ринку.
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Що відомо
Повідомляється, що у середу рф почала отримувати інформацію від агентів, що транзитні для Туреччини вантажі більше не відправлятимуть до росії.
За їхніми словами, 8 березня в країні почали отримувати листи про те, що митна система Туреччини блокує транзитне оформлення вантажів нетурецького походження.
"Сьогодні вранці спробували ще раз оформити, але система справді все блокує", — сказав гендиректор компанії "Оптімалог" Георгій Властопуло.
Офіційних наказів та постанов влада Туреччини не публікувала, адже тоді довелося б визнати факт постачання санкційної продукції для рф.
Видання пишуть, що зупинку транзиту пов'язують із візитом держсекретаря США Ентоні Блінкена до Туреччини.
Нагадаємо, декілька днів тому російське вантажне судно, що перебуває під санкціями, пройшло протоку Босфор і прямує до Новоросійська. На борту може бути зброя.