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Турции и ОАЭ могут запретить доступ к рынку США из-за несоблюдения санкций

28 января 2023 18:55
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Турции и ОАЭ могут запретить доступ к американскому рынку - с чем это связано
Министерство финансов США
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Заместитель министра финансов США Брайан Нельсон во время поездки в Турцию и ОАЭ предупредит страны о том, что вони могут потерять доступ к американскому рынку. Это произойдет в том случае, если компании не прекратят вести бизнес с субъектами, на которые распространяются санкции США.

Об этом пишет Reuters.

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Поездка Нельсона

В издании сообщили, что заместитель министра по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон посетит Оман, Объединенные Арабские Эмираты и Турцию с 29 января по 3 февраля, где встретится с членами правительства, а также представителями бизнеса и финансовых учреждений, чтобы подтвердить, что Вашингтон будет продолжать агрессивно внедрять свои санкции.

В рамках визита Нельсон обсудит усилия Казначейства США по противодействию попыткам рф обойти санкции и экспортный контроль, введенные из-за ее агрессии против Украины, дестабилизирующую деятельность Ирана в регионе, незаконные финансовые риски, подрывающие экономический рост, и иностранные инвестиции.

"Лица и учреждения, работающие в разрешительных юрисдикциях, рискуют потенциально потерять доступ к рынкам США из-за ведения бизнеса с организациями, находящимися под санкциями, или непроведения надлежащей комплексной проверки", — говорится в сообщении.

Напомним, что Европейский совет продлил на шесть месяцев экономические санкции против рф. Впервые санкции ввели в 2014 году в ответ на агрессию рф против Украины.

Сейчас санкции состоят из широкого спектра секторальных мер, включая ограничения на торговлю, финансы, технологии и товары двойного назначения, промышленность, транспорт и предметы роскоши. Они также охватывают: запрет на импорт или транспортировку морской сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС, де-SWIFT нескольких российских банков, а также приостановку вещательной деятельности и лицензий нескольких поддерживаемых Кремлем дезинформационных СМИ. 

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