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Туреччині й ОАЕ можуть заборонити доступ до ринку США через недотримання санкцій

28 січня 2023 18:55
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Туреччини та ОАЕ можуть заборонити доступ до американського ринку – з чим це пов'язано
Міністерство фінансів США
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Заступник міністра фінансів США Браян Нельсон під час поїздки до Туреччини та ОАЕ попередить країни про те, що вони можуть втратити доступ до американського ринку. Це станеться у тому випадку, якщо компанії не припинять вести бізнес із суб'єктами, на які поширюються санкції США.

Про це пише Reuters.

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Поїздка Нельсона

У виданні повідомили, що заступник міністра з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон відвідає Оман, Об'єднані Арабські Емірати й Туреччину з 29 січня по 3 лютого, де зустрінеться з урядовцями, а також представниками бізнесу та фінансових установ, щоб підтвердити, що Вашингтон буде продовжувати агресивно запроваджувати свої санкції.

У рамках візиту Нельсон обговорить зусилля Скарбниці США щодо протидії спробам рф обійти санкції та експортний контроль, введені через її агресію проти України, дестабілізаційну діяльність Ірану в регіоні, незаконні фінансові ризики, що підривають економічне зростання, та іноземні інвестиції.

"Особи та установи, які працюють у дозвільних юрисдикціях, ризикують потенційно втратити доступ до ринків США через ведення бізнесу з організаціями, які перебувають під санкціями, або непроведення належної комплексної перевірки", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Європейська рада продовжила на шість місяців економічні санкції проти росії. Вперше санкції запровадили у 2014 році у відповідь на агресію рф проти України.

Наразі санкції складаються з широкого спектра секторальних заходів, включаючи обмеження на торгівлю, фінанси, технології та товари подвійного призначення, промисловість, транспорт та предмети розкоші. Вони також охоплюють: заборону на імпорт або транспортування морської сирої нафти та деяких нафтопродуктів з росії до ЄС, де-SWIFT кількох російських банків, а також припинення мовної діяльності та ліцензій кількох підтримуваних кремлем дезінформаційних ЗМІ.

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