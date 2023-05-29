Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Турецкая лира упала до рекордного минимума после победы Эрдогана на выборах arrow

Турецкая лира упала до рекордного минимума после победы Эрдогана на выборах

29 мая 2023 08:01
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Турецкая лира упала до рекордного минимума после победы Эрдогана на выборах
Президент Турции Тайип Эрдоган. Фото: REUTERS/Umit Bektas
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Турецкая лира упала до рекордного минимума по отношению к доллару США после победы Тайипа Эрдогана на президентских выборах. Эксперты прогнозируют еще большее падение валюты.

Об этом сообщает Bloomberg.

Читайте также:

Как упала турецкая лира

Как отмечает издание, лира упала на 0,3% до 20,03 доллара США. Это рекордно низкий уровень курса валюты.

Американские эксперты видят впереди еще большую слабость лиры, а Morgan Stanley предупреждает, что она может достичь 26 долларов раньше, чем ожидалось и упасть до 28 до конца года, если Эрдоган будет придерживаться своей политики поддержки низких процентных ставок. Wells Fargo&Co ожидает, что курс валюты достигнет 23 уже к концу квартала.

"Победа Эрдогана не утешит ни одного иностранного инвестора. С очень высокой инфляцией, очень низкими процентными ставками и отсутствием чистых иностранных резервов может возникнуть болезненный кризис, который повлияет на все активы", — сказал стратег Tellimer в Дубае Хаснайн Малик.

Напомним, в воскресенье, 28 мая, в Турции впервые в истории страны прошел второй тур президентских выборов.

СМИ прогнозировали, что эти выборы могли положить конец 20-летнему правлению действующего президента Тайипа Эрдогана, поскольку многие выразили возмущение из-за медленной начальной реакции правительства на землетрясения, произошедшие в стране в феврале.

Однако в результате Тайип Эрдоган все же победил на президентских выборах и возглавил страну еще на пять лет.

После этого Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Эрдогана с победой на выборах и выразил надежду на продолжение укрепления стратегического сотрудничества между Украиной и Турцией в пользу обеих наций.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас