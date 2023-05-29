Турецкая лира упала до рекордного минимума после победы Эрдогана на выборах

Президент Турции Тайип Эрдоган. Фото: REUTERS/Umit Bektas

Турецкая лира упала до рекордного минимума по отношению к доллару США после победы Тайипа Эрдогана на президентских выборах. Эксперты прогнозируют еще большее падение валюты.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Как отмечает издание, лира упала на 0,3% до 20,03 доллара США. Это рекордно низкий уровень курса валюты.

Американские эксперты видят впереди еще большую слабость лиры, а Morgan Stanley предупреждает, что она может достичь 26 долларов раньше, чем ожидалось и упасть до 28 до конца года, если Эрдоган будет придерживаться своей политики поддержки низких процентных ставок. Wells Fargo&Co ожидает, что курс валюты достигнет 23 уже к концу квартала.

"Победа Эрдогана не утешит ни одного иностранного инвестора. С очень высокой инфляцией, очень низкими процентными ставками и отсутствием чистых иностранных резервов может возникнуть болезненный кризис, который повлияет на все активы", — сказал стратег Tellimer в Дубае Хаснайн Малик.

Напомним, в воскресенье, 28 мая, в Турции впервые в истории страны прошел второй тур президентских выборов.

СМИ прогнозировали, что эти выборы могли положить конец 20-летнему правлению действующего президента Тайипа Эрдогана, поскольку многие выразили возмущение из-за медленной начальной реакции правительства на землетрясения, произошедшие в стране в феврале.

Однако в результате Тайип Эрдоган все же победил на президентских выборах и возглавил страну еще на пять лет.

После этого Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Эрдогана с победой на выборах и выразил надежду на продолжение укрепления стратегического сотрудничества между Украиной и Турцией в пользу обеих наций.