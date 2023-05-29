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Турецька ліра впала до рекордного мінімуму після перемоги Ердогана на виборах

29 травня 2023 08:01
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Турецька ліра впала до рекордного мінімуму після перемоги Ердогана на виборах
Президент Туреччини Таїп Ердоган. Фото: REUTERS/Umit Bektas
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Турецька ліра впала до рекордного мінімуму  щодо долара США після перемоги Таїпа Ердогана на президентських виборах. Експерти прогнозують ще більше падіння валюти.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Як впала турецька ліра

Як зазначає видання, ліра впала на 0,3% до 20,03 за долар США. Це рекордно низький рівень курсу валюти.

Американські експерти бачать попереду ще більшу слабкість ліри, а Morgan Stanley попереджає, що вона може досягти 26 за долар раніше, ніж очікувалося і впасти до 28 до кінця року, якщо Ердоган дотримуватиметься своєї політики підтримки низьких процентних ставок. Wells Fargo & Co очікує, що курс валюти досягне 23 вже до кінця кварталу.

"Перемога Ердогана не втішить жодного іноземного інвестора. З дуже високою інфляцією, дуже низькими процентними ставками та відсутністю чистих іноземних резервів може виникнути хвороблива криза, яка вплине на всі активи", — сказав стратег Tellimer у Дубаї Хаснайн Малік.

Нагадаємо, у неділю, 28 травня у Туреччині вперше в історії країни пройшов другий тур президентських виборів.

ЗМІ прогнозували, що ці вибори могли покласти край 20-літньому правлінню чинного президента Таїпа Ердогана, оскільки багато людей висловили обурення через повільну початкову реакцію уряду на землетруси, які сталися в країні у лютому.

Однак, в результаті Таїп Ердоган все ж переміг на президентських виборах та очолив країну ще на п'ять років.

Після цього Президент України Володимир Зеленський привітав Ердогана з перемогою на виборах та висловив сподівання на продовження зміцнення стратегічної співпраці між Україною та Туреччиною на користь обох націй. 

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