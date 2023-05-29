Турецька ліра впала до рекордного мінімуму після перемоги Ердогана на виборах
Турецька ліра впала до рекордного мінімуму щодо долара США після перемоги Таїпа Ердогана на президентських виборах. Експерти прогнозують ще більше падіння валюти.
Про це повідомляє Bloomberg.
Як впала турецька ліра
Як зазначає видання, ліра впала на 0,3% до 20,03 за долар США. Це рекордно низький рівень курсу валюти.
Американські експерти бачать попереду ще більшу слабкість ліри, а Morgan Stanley попереджає, що вона може досягти 26 за долар раніше, ніж очікувалося і впасти до 28 до кінця року, якщо Ердоган дотримуватиметься своєї політики підтримки низьких процентних ставок. Wells Fargo & Co очікує, що курс валюти досягне 23 вже до кінця кварталу.
"Перемога Ердогана не втішить жодного іноземного інвестора. З дуже високою інфляцією, дуже низькими процентними ставками та відсутністю чистих іноземних резервів може виникнути хвороблива криза, яка вплине на всі активи", — сказав стратег Tellimer у Дубаї Хаснайн Малік.
Нагадаємо, у неділю, 28 травня у Туреччині вперше в історії країни пройшов другий тур президентських виборів.
ЗМІ прогнозували, що ці вибори могли покласти край 20-літньому правлінню чинного президента Таїпа Ердогана, оскільки багато людей висловили обурення через повільну початкову реакцію уряду на землетруси, які сталися в країні у лютому.
Однак, в результаті Таїп Ердоган все ж переміг на президентських виборах та очолив країну ще на п'ять років.
Після цього Президент України Володимир Зеленський привітав Ердогана з перемогою на виборах та висловив сподівання на продовження зміцнення стратегічної співпраці між Україною та Туреччиною на користь обох націй.