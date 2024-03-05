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Турецкий терминал не будет принимать российскую нефть из-за санкций США, — СМИ

5 марта 2024 20:15
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Турецкий терминал не будет принимать российскую нефть из-за санкций США, — СМИ
Терминал Dörtyol в Турции. Фото: globalterminal-tr.com
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Турецкий нефтяной терминал Dörtyol, управляемый компанией Global Terminal Services (GTS), больше не будет принимать российскую нефть. Решение было принято на фоне усиления санкций со стороны США. 

Об этом сообщило издание AOG со ссылкой на Reuters во вторник, 5 марта.

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GTS прекратила все контакты с поставками нефти из России и уведомила своих клиентов в конце февраля 2024 года о том, что, независимо от соблюдения законов, правил и санкций, компания не будет принимать продукцию российского происхождения или товары, отправленные из российских портов, в качестве дополнительной предосторожности.

В компании уточнили, что все предыдущие операции соответствовали санкционным требованиям, в том числе ценовым ограничениям, введенным странами G7.

"Новая политика является предосторожностью, направленной на минимизацию рисков деятельности, которая выходит за пределы ее контроля, даже при строгом соблюдении действующих санкций", — добавили в GTS.

Сколько российской нефти принял терминал в 2023 году

По данным аналитической фирмы Kpler, за 2023 год через терминал GTS было получено 11,74 миллиона баррелей российской нефти. Экспорт из терминала также значительно вырос в 2023 году, увеличившись почти в пять раз по сравнению с 2021 годом и достигнув около 24,7 миллиона баррелей.

Последний танкер, прибывший в Dörtyol, разгрузился 19 февраля и привез 511 тысяч баррелей дизельного топлива из российского порта Приморск.

Напомним, ПАО "Роснефть" начала процесс продажи своего подразделения в Германии.

За время войны в Украине, Россия заработала на нефти, газе и каменном угле 550 миллиардов долларов.

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