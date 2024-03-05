Турецький термінал не прийматиме російську нафту через санкції США, — ЗМІ

Термінал Dörtyol у Туреччині. Фото: globalterminal-tr.com

Турецький нафтовий термінал Dörtyol, керований компанією Global Terminal Services (GTS), більше не прийматиме російську нафту. Рішення було ухвалено на тлі посилення санкцій із боку США.

Про це повідомило видання AOG із посиланням на Reuters у вівторок, 5 березня.

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GTS припинила всі контакти з постачанням нафти з Росії та повідомила своїх клієнтів наприкінці лютого 2024 року про те, що, незалежно від дотримання законів, правил і санкцій, компанія не прийматиме продукцію російського походження або товари, відправлені з російських портів, як додаткову обережністьі.

У компанії уточнили, що всі попередні операції відповідали вимогам санкцій, у тому числі ціновим обмеженням, введеним країнами G7.

"Нова політика є обережністю, спрямованою на мінімізацію ризиків діяльності, яка виходить за межі її контролю, навіть за суворого дотримання чинних санкцій", — додали в GTS.

Скільки російської нафти прийняв термінал у 2023 році

За даними аналітичної фірми Kpler, за 2023 через термінал GTS було отримано 11,74 мільйона барелів російської нафти. Експорт із термінала також значно зріс у 2023 році, збільшившись майже вп'ятеро порівняно з 2021 роком і досягши близько 24,7 мільйона барелів.

Останній танкер, що прибув до Dörtyol, розвантажився 19 лютого і привіз 511 тисячі барелів дизельного пального з російського порту Приморськ.

Нагадаємо, ПАТ "Роснефть" розпочало процес продажу свого підрозділу в Німеччині.

За час війни в Україні Росія заробила на нафті, газі та кам'яному вугіллі 550 мільярдів доларів.