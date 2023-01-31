Беженцы в Польше — с марта будут действовать новые правила въезда

Речь идет о гражданах, которые пользуются социальными правами

С марта в Польше заработают новые правила въезда для украинцев. Речь идет о гражданах, которые пользуются в этой стране социальными правами.

Об этом сообщило украинское посольство в Польше.

Что изменится для украинцев

Как отмечается, во время въезда в Польшу гражданам Украины нужно будет подать документ diia.pl.

Электронный документ необходимо предоставить работникам польской пограничной службы. Это нужно для того, чтобы не потерять статус PESEL UKR, позволяющий получать социальные выплаты и услуги в стране.

"Во избежание потери статуса PESEL UKR в связи с выездом с территории Польши на срок менее 30 дней, иностранец, возвращающийся в Польшу, должен сообщить сотруднику Пограничной службы, осуществляющему паспортный контроль, о намерении въехать в связи с использованием права временной защиты в Польше, и каждый раз показывать электронный документ diia.pl (даже если иностранец едет на работу в Польшу или в других целях, но при этом он будет пользоваться защитой в Польше)", — отметили в посольстве.

В диппредставительстве добавили, что въезд в Польшу без уведомления об обстоятельствах или без электронного документа diia.pl может угрожать вычеркиванием иностранца из реестров, на основе которых предоставляется статус PESEL UKR.

Новое правило заработает с 1 марта 2023 года.

Как известно, наличие PESEL UKR позволяет украинцам получать соцвыплаты, пользоваться государственными медуслугами, официально работать, а также получать образование.

Больше о беженцах в Польше

Международное агентство по трудоустройству Gremi Personal фиксирует пиковый рост спроса на украиноязычных работников в Польше. Такая тенденция фиксируется начиная с августа прошлого года.

Ранее сообщалось, что в 2022 году каждый пятый покупатель польских торгово-развлекательных центров был из Украины, а совокупная сумма за покупки составила миллиарды злотых.

Также мы писали, что украинцы в Польше в 2022 году активно открывали новые компании и становились предпринимателями. Их доля составляет 45% нового иностранного бизнеса в стране.