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У березні у Польщі запрацюють нові правила в'їзду для українців: що відомо

31 січня 2023 13:55
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Біженці у Польщі - з березня діятимуть нові правила в'їзду
Йдеться про тих громадян, хто користується соціальними правами
lis.jpg - Ксенія Лисновська

З березня у Польщі запрацюють нові правила в'їзду для українців. Йдеться про тих громадян, хто користується у цій країні соціальними правами.

Про це поінформувало українське посольство у Польщі.

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Як зазначається, під час в'їзду до Польщі громадянам України потрібно буде подати документ diia.pl.

Електронний документ необхідно надати працівникам польської прикордонної служби. Це потрібно для того, щоб не втратити статус PESEL UKR, який дозволяє одержувати соціальні виплати та послуги в країні.

"Щоб уникнути втрати статусу PESEL UKR у зв'язку з виїздом з території Польщі на термін менше 30 днів, іноземець, який повертається до Польщі, повинен повідомити співробітника Прикордонної служби, який здійснює паспортний контроль, про намір в'їхати у зв'язку з використанням права тимчасового захисту в Польщі, і щоразу показувати електронний документ diia.pl (навіть якщо іноземець їде на роботу до Польщі чи з іншою метою, але при цьому він користуватиметься захистом у Польщі)", — зауважили у посольстві.

У диппредставництві додали, що в'їзд у Польщу без повідомлення про обставини чи без електронного документа diia.pl може загрожувати викресленням іноземця із реєстрів, на основі яких надається статус PESEL UKR.

Нове правило запрацює з 1 березня 2023 року.

Як відомо, наявність PESEL UKR дозволяє українцям отримувати соцвиплати, користуватися державними медпослугами, офіційно працювати, а також здобувати освіту.

Більше про біженців у Польщі

Міжнародна агенція з працевлаштування Gremi Personal фіксує пікове зростання попиту на україномовних працівників у Польщі. Така тенденція фіксується, починаючи з серпня минулого року.

Раніше повідомлялося, що у 2022 році кожен п'ятий покупець польських торговельно-розважальних центрів був з України, а сукупна сума за покупки сягнула мільярдів злотих.

Також ми писали, що українці у Польщі у 2022 році активно відкривали нові компанії та ставали підприємцями. Їхня частка становить 45% відкритого нового іноземного бізнесу в країні.

 

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