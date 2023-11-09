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В Британии заявили, что РФ использует золото для обхода санкций

9 ноября 2023 19:35
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Британии заявили, что РФ использует золото для обхода санкций
Золото в руках человека. Фото: kursiv.kz
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Британское агентство уголовных расследований заявило, что Россия использует золото для обхода санкций. Золото из страны-агрессорки все чаще завозится в страны, где нет соответствующего эмбарго.

Об этом сообщает Национальное агентство уголовных расследований Британии (NCA).

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Россия использует золото для обхода санкций

Национальное агентство по борьбе с преступностью предупредило финансовые учреждения и других участников регулируемого сектора, что Россия использует золото как средство для подрыва влияния режима санкций Великобритании.

"Золото является значительным источником дохода для военных усилий России — одной из крупнейших по стоимости после нефти и газа, и стоит 12,6 миллиарда фунтов стерлингов для российской экономики в 2021 году. Сегодня FCDO ввела санкции против ряда физических и юридических лиц, работающих в российском золотом секторе и поддерживающих его", — говорится в сообщении.

NCA предупреждает об умышленных попытках отмывания санкционного золота для маскировки его происхождения, чтобы его можно было скрыть в цепочках поставок и продать в Великобритании и во всем мире.

Золото, экспортируемое из России с 21 июля 2022 года, все чаще отправляется в страны, которые не применяют санкции в отношении золота РФ. После расплавления, переливания или очистки происхождение золота невозможно определить путем экспертизы, поскольку любые клейма теряются. Импорт добытого золота также можно легко замаскировать.

NCA отмечает, что замаскированное российское золото можно потом продать другой стране, которая может не знать о настоящем происхождении.

Напомним, депутаты Европейского парламента требуют большего надзора на уровне Европейского союза за соблюдением условий санкций против России. Также они требуют активизировать усилия, чтобы ослабить способность Москвы обходить ограничительные меры.

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