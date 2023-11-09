У Британії заявили, що РФ використовує золото для обходу санкцій

Золото в руках людини. Фото: kursiv.kz

Британське агентство кримінальних розслідувань заявило, що Росія використовує золото для обходу санкцій. Золото з країни-агресорки все частіше завозиться до країн, де немає відповідного ембарго.

Про це повідомляє Національне агентство кримінальних розслідувань Британії (NCA).

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Росія використовує золото для обходу санкцій

Національне агентство боротьби зі злочинністю попередило фінансові установи та інших учасників регульованого сектору, що Росія використовує золото як засіб для підриву впливу режиму санкцій Великої Британії.

"Золото є значним джерелом доходу для військових зусиль Росії — однією з найбільших за вартістю після нафти і газу, і коштує 12,6 мільярда фунтів стерлінгів для російської економіки у 2021 році. Сьогодні FCDO запровадила санкції проти низки фізичних та юридичних осіб, які працюють у російському золотому секторі та підтримують його", — йдеться у повідомленні.

NCA попереджає про навмисні спроби відмивання санкційного золота для маскування його походження, щоб його можна було приховати в ланцюгах поставок і продати у Великій Британії та в усьому світі.

Золото, що експортується з Росії з 21 липня 2022 року, все частіше відправляється до країн, які не застосовують санкції щодо золота РФ. Після розплавлення, переливання або очищення походження золота неможливо визначити шляхом експертизи, оскільки будь-які клейма втрачаються. Імпорт видобутого золота також можна легко замаскувати.

NCA наголошує, що замасковане російське золото можна потім продати іншій країні, яка може не знати про справжнє походження.

Нагадаємо, депутати Європейського парламенту вимагають більшого нагляду на рівні Європейського союзу за дотриманням умов санкцій проти Росії. Також вони вимагають активізувати зусилля, щоб послабити здатність Москви обходити обмежувальні заходи.