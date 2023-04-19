У некоторых работников госорганов вырастут зарплаты: что известно

Некоторым госслужащим повысят зарплаты. Фото: bank.gov.ua

Уровень оплаты работникам государственных органов на территориях, где продолжаются активные или возможные боевые действия, планируют повысить. Среди ключевых причин повышения оплаты — выполнение обязанностей в опасных для жизни и здоровья условиях и необходимость сохранить кадры.

Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

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Обсуждение вопроса

Как отмечается, недавно состоялось совещание по вопросу повышения зарплат работникам госорганов на опасных территориях, на котором присутствовали представители Минреинтеграции, Нацагентства по госслужбе, Минэкономики и Минфина.

Участники рассмотрели разработанный Минреинтеграции проект постановления правительства. Документ предусматривает повышающий коэффициент для зарплат работников госорганов, проходящих службу на оккупированных территориях. Отдельной категорией вынесены работающие на территориях активных боевых действий и территориях возможных боевых действий.

"Для наработки согласованного механизма участникам совещания было предложено предоставить свои предложения. После их учета проект постановления будет вынесен на рассмотрение правительства", — говорится в сообщении Минреинтеграции.

Напомним, недавно Верховная Рада Украины приняла закон, предусматривающий возвращение военнослужащим дополнительного вознаграждения путем установления потолка оплаты труда госработникам. Ограничить зарплату планируют до уровня 10 минимальных заработных плат, то есть 67 тысяч гривен.